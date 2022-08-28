Звезда КВН умер перед свадьбой

Никита Сумароков Фото: СОЦСЕТИ

Известный на Урале игрок КВН скончался накануне свадьбы. Никита Сумароков играл в лиге "Новая версия" в Нижнем Тагиле, вел праздничные мероприятия. Молодой человек собирался жениться. Важная дата была назначена на 23 сентября. Но 26 августа случилось страшное.

Звезда КВН Никита Сумароков совсем скоро должен был отметить 31-летие. Но его жизнь резко оборвалась. "Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Стало плохо. Ушел за гаражи. А там все, не вернулся", - рассказал друг артиста.

Никита Сумароков с любимой Фото: СОЦСЕТИ

Когда приехала "скорая", то просто констатировали факт смерти. Никита умер от остановки сердца. "Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа", добавил мужчина.

Поведал он и о последних днях товарища. Мужчины общались каждый день.

"До смерти звонил мне за три часа. Я тогда был на работе, сказал, что не могу говорить, перезвоню. Это был последний звонок его в жизни", - цитирует его издание TagilCity.ru. Прощание с Никитой состоится 31 августа.