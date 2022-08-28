Герои спецоперации «Z»: танкисты капитана Башкирева месяц сдерживал атаки украинских боевиков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Сами военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу», - писал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А своим воинам напоминал: «Только трусы жестокосердны».

ВЫЯВИЛ ОГНЕВУЮ ТОЧКУ ВРАГА

Рядовой Владислав ШИРЕНИН

Рядовой Владислав ШИРЕНИН Фото: Минобороны РФ

«Помощник гранатометчика рядовой Владислав Ширенин, действуя в составе гранатометного расчета, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь по заданному маршруту, Владислав обнаружила укрепленную позицию противника, усиленную боевой машиной пехоты, о чем немедленно доложил командиру. Командиром группы было принято решение, используя эффект внезапности, вступить в бой. В ходе огневого контакта с противником гранатометчик получил ранение. Рядовой Ширенин, оказав помощь раненому товарищу, не раздумывая заменил его в бою. Переместившись и заняв выгодную позицию, Владислав прицельным выстрелом поразил БМП противника. По итогам боя националисты, не выдержав напора российских десантников, понеся потери, отступили. Спустя несколько Владислав Ширенин действуя в составе батальонно-тактической группы в должности гранатометчика, рядовой Ширенин вступил в бой с вооруженных формированием украинских радикалов. В бою Владислав выявил огневую точку противника, и используя условия местности, заняв выгодную позицию, выстрелом из гранатомета поразил позиции националистов, уничтожив при этом до 8 боевиков».

РАЗБИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Виталий КОНДРАТЬЕВ

Ефрейтор Виталий КОНДРАТЬЕВ Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор ефрейтор Виталий Кондратьев действуя в составе экипажа боевой машины, ефрейтор Виталий Кондратьев выполнял задачи по патрулированию и боевому охранению подступов к одному из освобожденных населенных пунктов. В ходе движения по заданному маршруту, ефрейтор Кондратьев заметил группу националистов, готовивших засаду.

Оценив силы, Виталий Кондратьев принял решение, навязать бой противнику. Действуя в составе экипажа, используя условия местности, занял выгодное положение, и огнем из штатного оружия уничтожил до 7 националистов. Сам Виталий в ходе боя получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести бой с боевиками до их полной капитуляции.

Благодаря грамотным действиям ефрейтора Кондратьева, который показал своими грамотными действиями высокие навыки боевой и тактической подготовки, психологическую устойчивость, проявил личное мужество и отвагу, удалось пресечь деятельность диверсионной группы врага».

МЕСЯЦ СДЕРЖИВАЛ АТАКИ

Капитан Артем БАШКИРЕВ

Капитан Артем БАШКИРЕВ Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира танковой роты капитан Артем Башкирев, действуя в составе танковой роты, выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских националистов. Организовав оборону, танкисты в течение месяца сдерживали на данном рубеже многократные атаки украинских националистов, стремящихся вернуть контроль над населенным пунктом. Артем, действуя в составе экипажа танка, неоднократно руководил поисковыми мероприятиями на прилегающих территориях. Передвигаясь по лесополосе, Артем обнаружил оборудованный укрепрайон украинских боевиков. Силами танковой роты вражеские позиции вооруженных радикалов были уничтожены. Часть боевиков в ходе боя сложили оружие и сдалась в плен. Также, находясь на рубеже обороны, Артем обеспечивал эвакуацию и ремонт поврежденной в ходе боестолкновений военной техники, чем обеспечивал поддержание боевой готовности подразделения. Смелые и решительные действия капитана Башкирева не позволили националистам прорвать оборону и захватить населенный пункт».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В СК России расследуют очередные преступления киевского режима в отношении мирного населения Донбасса.

«В результате обстрела украинскими боевиками населенных пунктов Макеевки и Горловки есть раненые мирные жители. Кроме того, ВФУ атаковали больницу в Куйбышевском районе Донецка: ранены 2 медицинских работника», - сообщает СК России.

Данные факты будут зафиксированы следователями СК России, а действиям всех причастных к этим преступлениям лиц будет дана правовая оценка.