Пугачева откровенно призналась в проблемах со здоровьем: "Лечилась"

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алла Пугачева после нескольких месяцев житья на чужбине вернулась в Россию. Жена Максима Галкина ворвалась в светскую жизнь. Кроме того, Примадонна впервые призналась в проблемах со здоровьем.

Возвращение Аллы Пугачевой вторые сутки обсуждают все, кому не лень. Примадонна шесть месяцев провела за границей. А 27 августа произошло внезапное появление жены Максима Галкина на публике.

Звезда, по ее словам, намерена навести "порядок в своей голове", отправить детей Лизу и Гарри в школу. На сцену она возвращаться не спешит.

Зато заговорила о своем состоянии. До недавнего времени Алла Борисовна не затрагивала столь щекотливую тему. "Возвращение блудной дочери прямо. У меня кончился отпуск, чего мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась", - призналась 73-летняя пенсионерка.

Кстати, ранее музыкальный критик Сергей Соседов предполагал, что знаменитость поехала на лечение. "Пугачева вернется, я в этом абсолютно убежден. Не знаю, приедет ли Галкин, но она точно не останется в Израиле. Приедет осенью или когда-то еще..." - высказался 54-летний мужчина.

К слову, муж Примадонны действительно остался за границей. Он колесит с концертами по миру. Остается неизвестным, вернется ли 46-летний шоумен в Россию. Также нет информации том, существуют ли разногласия в размеренной жизни супругов. Дело в том, что в последнее время участились слухи о том, что в звездной семье не все гладко.