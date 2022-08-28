Зачем Путин приказал увеличить армию, нужна ли России мобилизация экономики и как научить ребёнка правильно обращаться с деньгами

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Зачем Путин приказал увеличить армию на 137 тысяч человек (слушать)

2 место. Полковник Баранец: Запад теряет аппетит к поставкам своего вооружения на Украину (слушать)

3 место. Турция для России - и не друг, и не враг, а так (слушать)

4 место. Нужна ли России мобилизация экономики (слушать)

5 место. «Папа, я чувствую себя героем»: Александр Дугин на похоронах рассказал о последнем разговоре с Дарьей (слушать)

6 место. IKEA не продаётся: шведский ритейлер решил сохранить российский бизнес (слушать)

7 место. Папа Римский высказался о том, что НАТО спровоцировала действия Москвы на Украине (слушать)

8 место. Поляки решили украсть у нас «Сватов» и сделать своих (слушать)

9 место. Дети и деньги. Как научить ребёнка правильно обращаться с деньгами (слушать)

10 место. Какие физические нагрузки подойдут, если вес больше 100 кг (слушать)