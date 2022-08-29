Военная спецоперация на Украине 29 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2022 года.

Военнослужащие России предотвратили теракт украинских силовиков, сбив беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Запорожской АЭС. Целью дрона было хранилище отработанного ядерного топлива.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). При первой атаке со стороны киевского режима снаряды упали рядом с хранилищем ядерного топлива и радиоактивных отходов. Второй обстрел пришелся на районы шестого энергоблока и шестой блочной станции, которая обеспечивает охлаждение реактора. Тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала “ядерным терроризмом” действия Украины вокруг Запорожской АЭС.

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары высокоточным оружием по цехам завода "Мотор Сич" в городе Запорожье, в которых осуществлялся ремонт украинских вертолетов.

Союзные силы поразили огневые точки Вооруженных сил Украины под Бахмутом в Донецкой народной республике. Позиции противника уничтожены ударами управляемыми ракетами с БМП-3.