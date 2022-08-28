Отказавшаяся быть девочкой дочь певицы Глюкозы просит называть себя Рэй

15-летняя Лида Чистякова называет себя небинарной личностью Фото: СОЦСЕТИ

Старшая дочь певицы Глюкозы в июне объявила себя небинарной персоной. Она не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Теперь 15-летняя Лида Чистякова просить называть себя Рэй.

Певица Глюкоза поддержала свою дочь Лидию, которую родила от миллионера Александра Чистякова. Наследница отказалась быть девочкой. "Тот факт, что я рано родила, сейчас играет мне на руку, потому что я хорошо помню себя и свои мысли в их возрасте. Тем самым я ближе к ним, к их восприятию мира, к их проблемам. Главное - быть рядом, когда они определяются, поддерживать их, когда они себя ищут. Конечно, я нервничаю, просто не подаю виду", - не скрывает артистка.

По ее словам, Лида просто "стирает гендерные грани". "Это новое поколение, им хочется стирать гендерные грани. Они - про принятие, про то, что люди могут быть разными. Мы даже разговаривали с детским психологом. Он говорит: такая эра, такое веяние. Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: «Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибешься»", - цитирует Наталью Hello!

В этой связи она вспомнила свое детство и призналась, что в 15 лет ей хотелось быть мальчиком. "Лида - все в этом мире. И она ни в чем себе в жизни отказывать не будет. Лида сказала, что ее не надо относить к чему-то или кому-то конкретному, что она человек мира и любви. Я помню, что мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком... Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать", - отметила звезда.

Лиду, к слову, уже два раза выгоняли из школы за плохое поведение. Сейчас она учится в Ломоносовской школе. "Мы думали отдать ее в более творческое место, где было бы меньше точных наук, но ее так увлекла химия, что она сказала: «Давай возьмем на лето преподавателя, буду заниматься!» Когда Лиду отчислили из первой школы, потом из второй, я очень переживала. Для нее это был стресс, но, видимо, надо было поискать и попробовать, чтобы найти себя. Сейчас она прекрасно учится в новой школе, у нее отличные оценки", - рассказала вокалистка.