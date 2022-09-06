Антон Бордюг: «Через пять лет нам удастся в корне изменить подходы к обеспечению электробезопасности труднодоступных регионов страны»

Антон Бордюг

В этом уверен молодой инженер Антон Бордюг, ведущий разработку блок-модульной электролаборатории на базе вертолета Ми-2. Первый опыт применения демонстрирует высокую экономическую эффективность и позволяет более оперативно проводить необходимые контрольные измерения, ремонтные работы, техническое обслуживание. Серийное производство и повсеместное внедрение лабораторий на борту судов малой авиации — вопрос ближайших лет.

Энергетика входит в число стратегических сфер национальной безопасности Российской Федерации. Приоритеты и цели государственной политики определены госпрограммой «Развитие энергетики». Принятая Правительством РФ в 2014 году она неоднократно уточнялась. Документ этот отнюдь не праздный. До 2035 года, то есть на период действия Энергетической стратегии Российской Федерации, задачи перед всем энергокомплексом страны стоят, действительно, важные. Может сложиться впечатление, что реализация госпрограммы и стратегии — это сфера ответственности исключительно правительства, государственных корпораций и крупных энергообеспечивающих компаний, но эта далеко не так. На самом деле, в энергетике, как и во многих других областях и сферах, очень многое зависит от конкретных людей, от того, как они делают свою работу, какие требования выдвигают к себе и окружающим, какие усилия готовы прикладывать, чтобы изменить мир вокруг себя. Наиболее яркой практической инициативой последних лет является разработка проекта и создание действующего образца модульной электролаборатории на базе вертолета Ми-2, реализованные Антоном Бордюг.

Автор идеи — молодой инженер, энергетик-практик. Антон Бордюг — выпускник Северо-Кавказского государственного технического университета по специальности «Инженер электроснабжения». С 2015 года зарегистрирован в органах Ростехнадзора в качестве электролаборатории с допуском до и выше 1000 В. Применение авиации для нужд электроэнергетики — явление новое. Ценность проекта, предложенного Антоном Бордюг, в его практической ориентированности, стремлении оснастить воздушное судно самым необходимым комплектом приборов с учетом частотности использования и затрат на оборудование. Поэтому ориентация на использование модульных блоков, позволяющих адаптировать лабораторию под конкретную ситуацию — это перспективное техническое решение, которое в дальнейшем позволит обратить внимание на проект наиболее широкий круг потенциальных заказчиков.

Вопросы энергобезопасности и доступности энергии для потребителя волнуют власть всех уровней, промышленные предприятия, организации сферы услуг, домохозяйства. Даже изменения в экономике и обществе, связанные с распространением удаленных типов занятости, не только не ослабили важность вопросов энергоснабжения, а наоборот, вывели ее на новый уровень, выдвинув более серьезные требования к организации связи и бесперебойной работе оборудования. На сегодняшний день основными интересантами применения летающих электролабораторий являются крупные корпорации, осуществляющие свою деятельность в районах Крайнего Севера, организации, имеющие подстанции и силовое оборудование в высокогорной части Северного Кавказа.

Для страны сетевое хозяйство которой насчитывает не менее 13 000 линий электропередачи класса напряжения 110–750 кВ общей протяженностью более 490 тыс. км и более 10 000 электрических подстанций 110–750 кВ, вопросы круглогодичного обслуживания и ремонта энергосистемы играют очень важную роль. В условиях Крайнего Севера, гористой и болотистой местности использование автоэлектролаборатория часто затруднено, а иногда и просто невозможно. Обслуживание, текущий ремонт, срочное устранение неполадок на энергообъектах в труднодоступных районах — это значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и экономическое развитие российских регионов, ведь электроэнергия — это не только промышленное производство, это свет и тепло в домах, больницах, школах. Переброска оборудования и специалистов на расстояние до 500 км, возможность обеспечения ежедневного мониторинга порядка 800 кв. километров — такие возможности открывает для электроэнергетики внедрение летающих лабораторий.

Организация текущего авиамониторинга местности в случае с труднодоступными имеет стратегическое значение, ведь экипаж электролаборатории будет осуществлять наблюдение на случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принимать активное участие в поисково-спасательных операциях, выполнять обязанности внештатных сотрудников МЧС, в экстренных случаях — осуществлять эвакуацию и транспортировку пострадавших в медицинские учреждения.

Расчет экономической эффективности использования авиаэлектролабораторий подтверждается практическим опытом заказчиков: несмотря на высокую стоимость эксплуатации лаборатории на базе Ми-2, они в десятки, а иногда и сотни раз ниже затрат на восстановление производственного цикла в случае экстренной остановки энергообеспечения и промышленного производства в труднодоступных регионах. Важно, что летный экипаж Ми-2 состоит из одного человека (пилота), что тоже сказывается на итоговой стоимости вылета.

Несомненным плюсом, предложенного А. Бордюг проекта является низкая стоимость и высокая скорость оборудования воздушного судна, а также возможность развертывать электролабораторию на базе различных самолетов и вертолетов.

А. С. Бордюг уверен, что за авиацией в электроэнергетике — будущее и готов к серийному производству модульных лабораторий на базе различных воздушных судов: «Начать производство летающих электролабораторий в России абсолютно реально. С каждым месяцем растет область применения нашей лаборатории, я работаю над созданием новых блок-модулей с приборами и оборудованием, отталкиваясь от тех задач, которые ставит жизнь. Думаю, что уже через пять лет нам удастся в корне изменить подходы к обеспечению электробезопасности труднодоступных регионов страны».