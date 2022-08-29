Министры, бизнесмены, ученые, актеры: кто выступит на просветительском марафоне «Знание»

Марафон проводит Российское общество «Знание». Цель - придать новый импульс просветительской работе в стране, показать, что успех приходит к тем, кто обладает широким кругозором, открыт для новых знаний и способен применить их на практике. Рассказываем, что интересного приготовили организаторы в этом году.

Где будут работать студии

Программу разделили на тематические треки:

Москва - "Знание. Сила" (студия будет работать в концертном зале «Зарядье»),

Санкт-Петербург – "Знание. Сделано в России" (шоу-пространство "Ленинград Центр"),

Нижний Новгород –"Знание. Наследие России" (Нижегородская ярмарка),

Камчатка – "Знание. Экология" (гостиничный комплекс «Лагуна»),

Луганск – "Знание. Мы вместе" (Колонный зал Луганска).

Кто спикеры

С лекциями выступят более 200 выдающихся людей – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии.

В числе приглашенных зам председателя правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, официальный представитель МИД Мария Захарова, первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава “Росатома” Алексей Лихачев, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман, автогонщик Никита Мазепин, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, президент РАН Александр Сергеев, министр образования и науки Валерий Фальков, гендиректор “Первого канала” Константин Эрнст, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор “Рускосмоса” Юрий Борисов, гроссмейстер Сергей Карякин, актер Александр Олешко, рэпер Леван Горозия.

Зрители, которым повезет попасть на очные площадки, смогут не просто увидеть уважаемых спикеров в неформальной обстановке, но и поговорить с ними.

О чем расскажут

О культурном коде россиян, о том, кто делает новое российское кино и как создается пространство Рунета. О русской душе джаза, нашей шахматной школе и национальной кухне. О будущем отечественной авиации и флота. О трансформации образа «Сделано в России» в новую культуру потребления. А еще - как сделать космос доступным и полезным, медицине будущего и лекарственном суверенитете. О русских композиторах и русских медиках в музыкальной культуре (заявлена и такая тема). Об отечественной педагогике и цифровом аналоге школьной стенгазеты.

Обещают свыше 120 часов просветительского контента и лекции в новых форматах. В частности, лекции-экскурсии — в музей мамонта в Якутске, на стадион “ФИШТ” в Сочи, в бухту Нагаева в Магаданской области парке «Кудыкина гора» в Липецкой области, в Золотую обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии и даже на завод “Заряд”, где делают хоккейные клюшки.

Как попасть на марафон

Нужно зарегистрироваться на официальном сайте марафона. Там же на сайте, а еще в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте можно будет слушать лекции из любой точки страны.

Инновацией марафона станет открытая регистрация слушателей: специально для всех, кто готов продемонстрировать свои знания и таланты, чтобы посетить мероприятие, «Знание» запустило специальный творческий конкурс.

И призы будут?

А как же! Каждый день в программе викторины и конкурсы. За участие будут начислять баллы, и те, кто попадет в топ-50 онлайн-рейтинга, получат призы от партнеров просветительского марафона: смартфон, большую или маленькую умную колонку, мерчи. На очных площадках также задуманы активности и награды.