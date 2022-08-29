«Зарегистрировался на сайте знакомств»: Лепс признался, что ищет новую любовь

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс заявил, что зарегистрировался на сайте знакомств. Музыкант признался, что ищет новую любовь. Артист не скрывает, что хочет еще детей, но при этом отмечает, что его интересуют женщины постарше. 60-летний артист уверяет, что ему подошла бы дама лет семидесяти.

- Я зарегистрировался на сайте знакомств. О чем вы говорите. Сутками там сижу. Знакомлюсь. Интересуют постарше – лет семьдесят. Раньше я мог пойти и гульнуть. С годами все это тухнет как бы. Как у любого нормального человека. Появляются другие желания. Например, просто спокойно посидеть около камина, - сообщил Григорий в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Как отметил Лепс, у него, как и у каждого рыцаря есть дама сердца.

- У меня Дульсинея Тобосская. Может еще и женюсь. Можно было бы еще детей. И мальчика, и девочку хочу, - заявил Лепс.

Судя по всему, певец просто решил подшутить над журналистами. Ведь раньше ему приписывали отношения исключительно с молодыми красавицами. Поговаривали о его романах с телеведущими Яной Кошкиной и Юлией Барановской. Из-за последней и распался брак артиста.

В прошлом году Григорий Лепс неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. После развода Лепс активно взялся за свое здоровье. Певец увлекся спортивной ходьбой, благодаря которой похудел на 15 килограммов. В соцсетях артист хвастается обнаженным торсом и демонстрирует подтянутый пресс.

Ранее мать певца Натэлла Лепсверидзе рассказала журналистам, что ее сын до сих пор любит бывшую жену Анну Шаплыкову. Мама артиста надеется, что супруги воссоединятся и вновь будут жить одной семьей. Сам Григорий не раз сожалел о том, что разрушил свой брак. Артист даже после развода не перестает заботиться о бывшей жене. Он активно участвует в воспитании детей и помогает семье финансово.

Со своей будущей женой Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года артист и его избранница поженились. Ради мужа Анна оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса.