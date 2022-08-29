Мясо-молочная неблагодарность: В Британии стадо коров напало на вегетарианку

Трагедия с женщиной в Биллингхерсте не единичная Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удивительная в своей трагичности история произошла в неподалеку от Биллингхерста – деревни в британском графстве Западный Сассекс: стадо из примерно 30 коров атаковало женщину-вегетарианку, которая мирно прогуливалась по лугу со своей собакой.

Окровавленную 55-летнюю женщину обнаружили проживающие неподалеку люди. Они вызвали скорую, полицию и, поскольку женщина еще дышала, попытались оказать ей первую помощь. Вскоре к ним присоединились медики, но и их усилия оказались напрасными – от полученных травм женщина скончалась.

– Она была прекрасна. Она любила животных и любила свою собаку. Она была очень нежным человеком. Мысль о том, что ее затоптали коровы, просто отвратительна. Она их даже не ела – она была вегетарианкой, – рассказала сестра погибшей.

По словам местного фермера, коровы с телятами могут представлять реальную опасность для людей. Особенно – если рядом с ними находится собака, которую коровы, по всей видимости, воспринимают как потенциальную угрозу для молодняка.

Трагедия с женщиной в Биллингхерсте не единичная – по утверждению жителей деревни, в мае этого года те же самые «сумасшедшие» коровы напали на мужчину, однако его удалось отбить и отправить вертолетом в ближайшую больницу, благодаря чему он выжил.