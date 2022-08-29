Главы МИД ЕС намерены приостановить действие соглашения о визах с Россией

Создание трудностей в выдаче виз всем россиянам только из-за их гражданства вряд ли будет способствовать решению существующих проблем Фото: Артем КИЛЬКИН

Министры иностранных дел стран Евросоюза планируют временно прекратить действие заключенного в 2007 году соглашения между Россией и Евросоюзом, касающегося выдачи виз россиянам.

В Financial Times со ссылкой на собственные источники пишут, что такое решение будет принято во время предстоящей встречи глав МИД ЕС, которая пройдет в Праге с 30 августа в течение двух дней.

Если это действительно случится, то для получения виз гражданам РФ придется тратить больше времени и денег, а также собирать дополнительные документы.

В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что испытывает большие сомнения в единогласной поддержке названной меры со стороны всех руководителей европейских внешнеполитических ведомств.

– Мы должны быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам, – сказал Боррель в беседе с журналистами австрийского ORF TV.

По словам дипломата, создание трудностей в выдаче виз всем россиянам только из-за их гражданства вряд ли будет способствовать решению существующих проблем, особенно на фоне напряженной политической ситуации в мире.

За запрет выдачи виз россиянам ратуют Чехия и страны Прибалтики.