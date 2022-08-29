Самый богатый человек мира поставил кровать своей мамы в гараже

Маск хотя и может позволить себе практически все, вовсе не питает интереса к недвижимости Фото: EAST NEWS

По словам Мэй Маск, матери самого богатого человека на Земле Илона Маска, ее сын, хотя и может позволить себе практически все, вовсе не питает интереса к недвижимости. Поэтому приезжая в гости к любимому чаду, его 74-летняя мама ночует в гараже.

Впрочем, она вовсе не возмущается эти фактом, понимая, что «роскошного дома рядом с ракетной площадкой» может и не быть. Это касается ее приездов к сыну в Техас, где компании Маска тестируют и отправляют в космос летательные аппараты и спутники.

А вот во время посещений сына в Нью-Йорке Мэй Маск располагается в собственной уютной квартире.

– Моя квартира невелика. Мне и не нужно больше. Мне не нужно пустое пространство, потому что с ним будет и больше обязанностей. Я чувствую, что устроилась, – поделилась женщина с журналистами.

Рассказанное матерью миллиардера вовсе не противоречит его собственным словам, согласно которым он нередко останавливается у друзей из-за отсутствия постоянного места жительства.

Мать Илона Маска, урожденная Мэй Халдеман, появилась на свет в Канаде, но вскоре ее семья переехала в Южную Африку. Там родители Мэй провели много лет в путешествиях, разыскивая затерянный город Калахари.

Девушка по стопам папы с мамой не пошла и в 21 год стала финалисткой конкурса «Мисс Южная Африка». Вскоре она вышла замуж, затем развелась, а после того, как ее сын Илон перебрался в Канаду, отправилась вслед за ним.