В Индии рухнули башни-близнецы

Весь процесс транслировался в прямом эфире всеми индийскими телеканалами Фото: REUTERS

В пригороде индийской столицы, Нью-Дели, разрушены два жилых многоэтажных дома-близнеца. Высота каждого составляла более 100 метров.

Разрушение было контролируемым, башни снесли по приказу местных властей, поскольку у застройщиков не было разрешений на их возведение. Мэрия города Нойды уже заявила, что снос стал примером борьбы с коррупцией.

Небоскребы «Апекс» и «Чеяна» были построены 9 лет тому назад, общее количество квартир в них составляло почти одну тысячу. Но в жилые помещения так никто и не заселился, поскольку ни одна из квартир не была продана ввиду отсутствия соответствующих документов. Все эти годы застройщики вели судебные тяжбы, требуя от городских властей легализации построек.

Дома снесли методом контролируемого взрыва, на который было потрачено почти 4 тонны взрывчатки. Жители близлежащих домов были эвакуированы, также власти выделили деньги на эвакуацию с территории заброшенных небоскребов собачьих стай.

За 9 секунд башни-близнецы обрушились, образовав огромные облака пыли и мусора. Весь процесс транслировался в прямом эфире всеми индийскими телеканалами.