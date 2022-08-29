В Китае после ЭКО гигантская панда родила близнецов

Цинь Цинь родила на свет близнецов: мальчика и девочку. Фото: Циньлинский исследовательский центр гигантских панд

В Исследовательском центре гигантских панд Циньлин в Китае радостное событие. После искусственного оплодотворения панда по имени Цинь Цинь родила на свет близнецов: мальчика и девочку весом примерно 0,5 и 0,15 килограмма и, как говорят специалисты, чувствуют себя хорошо. «Это вселяет надежду на то, что национальный неофициальный талисман может процветать после потери популяции из-за изменения климата и разрушения среды обитания, а не вымрет окончательно» – прокомментировали журналистам в центре разведения.

В Китае попытки разводить панд предпринимают аж с 1955 года. Тем не менее каждый год их популяция уменьшается. По последним данным сегодня в мире живет 1800 особей. Около 500 из них находятся в зоопарках и заповедниках. Причин сокращения количества бамбуковых медвежат достаточно много. Помимо экологических и социальных проблем, есть и физиологические. Панды весьма прихотливые в вопросе выбора партнера. Они не будут спариваться, если предполагаемый партнер не нравится. Сезон спаривания у них всего два с половиной месяца — с середины марта по май. А репродуктивный цикл у самок длится всего 72 часа в год. На одну девочку обычно претендуют 4–5 самцов. При этом, оказавшись вне воли, они перестают чувствовать влечение. При всех этих условиях, неудивительно что только 10% панд хоть раз в жизни имели сексуальные контакты.

Чаще всего у бамбукового медвежонка рождается два-три малыша, но мать оставляет только одного, потому что не в силах справиться с несколькими. Как правило, новорожденного она кормит по 14 раз в день и каждый прием пищи, может быть, до 30 минут. Ученые нашли выход как спасти обоих малышей. Сразу после рождения одного из детенышей китайские специалисты отправляют в инкубатор, а позже его возвращают и незаметно меняют местами со вторым. И так они меняют медвежат постоянно.