«Мы должны остановить это безумие»: Европа оказалась на краю пропасти

C приближением зимы мы будем слышать все больше истерик и обвинений в адрес Москвы Фото: REUTERS

Зима близко. И чем она ближе, тем больше истерик звучит в Европе по поводу обеспечения стран топливом на отопительный сезон.

Глава правительства Баварии Маркус Зедер заявил, что все вояжи по поиску замены газа из России, которые предприняло правительство ФРГ, не дали положительных результатов.

- Сейчас Германия перечисляет России больше денег, чем прежде, но остается риск, что будут проблемы, цены взлетают, замены нет, - если вкратце обобщить слова Зедера. Ситуация далека от того, чтобы быть оптимистом. - Визиты, которые были совершены прежде – в Катар, Норвегию, Канаду – не помогли найти замену.

Тут еще выяснилось, что даже если бы Катар согласился бы на поставку СПГ, то у Берлина нет достаточно количества мощностей для приема такого количества газа. Зрада.

Президент Франции по имени Эммануэль слетал в богатый газом Алжир. В тот самый Алжир, в котором Франция хозяйничала, как хотела, когда он был колонией все той же Франции, и из которого Париж уходил трудно, тяжело и грязно, пролив реки крови. У Эммануэля образование европейское, память короткая, а алжирцы все это помнят по сию пору: и расстрелы, и казни, и издевательства.

- Убирайся вон! – приветствовали президента Франции алжирцы на улицах столицы.

- Уи, уи, - в ответ радовался Эммануэль, раздавая толпе воздушные поцелуи. – Мерси, мерси!

Так и "мерсикался", пока встревоженная охрана не затолкала его в лимузин. Естественно, из Алжира, где ему показали кукиш, Эммануэль не привез ничего. А с маслом тот шиш или без оного, уже неважно.

Наиболее истерично и неожиданно содержательно выступил по теме канцлер Австрии Карл Нехаммер. Только эта содержательность по душе придется не всем.

- Мы должны, наконец, остановить безумие, которое происходит на энергетических рынках. И это может произойти только через европейское решение. Что-то должно наконец произойти. Этот рынок не будет саморегулироваться в его нынешнем виде. Я призываю все 27 стран ЕС объединиться, чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв, - возопил Нехаммер и даже не "мерседес". - Рыночная цена на электроэнергию должна вернуться к снижению и должна быть отделена от газа, чтобы приблизить ее к фактическим производственным затратам. Мы не можем позволить Путину определять европейскую цену на электроэнергию каждый день.

Кто-то увидел в этом крике только очередные тупые обвинения Путина. Примерно сравнимые с тем, что администрация США в ежедневном режиме объясняет американцам, что это Путин теперь устанавливает им не только цены на бензин и электричество, но и сами американские налоги. Что уже начинает раздражать людей по обе стороны Атлантики своей тупостью и непониманием происходящего.

Но это было бы слишком примитивно. В крике Нехаммера есть гораздо более содержательная вещь – "жажда бури", которую австриец предлагает устроить для встряски Евросоюза. Общее европейское решение – это может быть, и наверняка будет требование канцлера установить общие и единые для всех тарифы за пользование электроэнергией. Ведь, несмотря на общий рынок, в каждой из стран ЕС до сих пор тарифы за электричество разнятся в разы. Кто-то платит и 200 евро за мегаватт-час, как Испания (и даже меньше, 200 – это в Польше), а кое-кто, как Франция, и все 500. И с течением времени эта разница будет только нарастать.

В ЕС уже звучали призывы поделиться газом, обращенные к тем странам, которые накопили достаточно резервов для безопасного прохождения зимы. Сейчас зазвучали предложения уравнять по среднему арифметическому стоимость электроэнергии. С апелляцией чуть ли не к Ломоносову и открытому им закону сохранения материи. Мол, если где-то что-то убавится, то в другом месте этого прибавится. По такой логике, если в Польше повысить стоимость электроэнергии, то во Франции ее цена снизится.

Слабо верится. Электроэнергия – хоть и своеобразная форма существования той же материи, и законы природы на нее распространяются, то стоимость ее – это уже чисто человеческий фактор. И курицу на базаре хотят продать за тысячу рублей не потому, что она яйца хорошо несет, а по той причине, что деньги очень нужны. Другой вопрос, купит ли ее кто.

В общем, наверное, Нехаммеру стоит поискать какой-то другой вариант, поскольку энергетические компании самых разных стран вряд ли захотят поступиться хоть евроцентом из своих сверхприбылей. Ведь любой бизнес всегда заточен на получение как модно большего дохода, а забота о населении – это функция не бизнеса, а государства.

Есть, конечно, вариант нормализовать отношения с Россией, чтобы и овцы были сыты, и волки целы. Но это вариант в нынешних условиях практически нереализуемый. А потому с приближением зимы мы будем слышать все больше истерик и обвинений в адрес Москвы.

От чего в самой Европе не прибавится ни света, ни тепла.