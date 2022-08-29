Экологический десант на острова и горы собранного мусора: итоги Всероссийского конкурса волонтерских команд «Общий сбор»

Фото предоставлены пресс-службой «Вода России»

С 14 мая на сайт конкурса сбор-волонтеров.рф было прислано множество заявок из более чем 40 регионов России. В его рамках экоактивисты Всероссийской волонтерской акции по очистке берегов «Вода России» провели свыше 250 уборок берегов в 100 городах и населенных пунктах от Калининграда до Владивостока.

Конкурс «Общий сбор» был организован ФБГУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России для волонтерских и иных организаций, участвующих в природоохранных мероприятиях или ведущих деятельность в сфере экологии. Активисты и добровольцы, которым важны темы защиты окружающей среды и сохранения чистоты водных ресурсов нашей страны, собирались в команды от 25 человек и, после регистрации, получали специальный фирменный инвентарь Акции. Участники Конкурса должны были не только навести порядок на выбранном участке прибрежной территории, но и зафиксировать результаты своего труда, сделав фоторепортаж и сняв видеоролик.

Фото предоставлены пресс-службой «Вода России»

Жюри оценивало участников по нескольким критериям: количество человек в команде, масштаб проделанной работы, длина убранной территории, количество собранного мусора. Особенное внимание уделили публикациям о подготовке и ходе уборки в СМИ и сети Интернет, в том числе и в социальной сети ВКонтакте с использованием хештегов #БерегДобрыхДел, #КонкурсОбщийСбор. Эксперты рассмотрели сотни фотографии с самыми разнообразными предметами, найденными в ходе уборки.

Абсолютным чемпионом конкурса была признана Городская общественная детская организация «Новосибирская Ассоциация Детских Объединений» (НАДО) из Новосибирской области. Им достался главный приз конкурса – 25 сертификатов на обучающие курсы от одного из ведущих брендов в области дистанционного обучения. Всего команда из 187 человек заработала самое большое суммарное количество баллов – 156. Их уборка проходила на острове Кораблик на реке Обь. Во время акции было собрано более 150 килограммов стекла, 6 килограммов жестяных банок и 10,5 килограммов пластика (153 мешка мусора).

В номинации «Выдающаяся команда» победила команда «Грязный джип – чистый лес» из Сахалинской области. Отряд из 41 человека провел уборку в Охотском море, в бухте Лососевая. Несмотря на труднодоступность места и переносы даты уборки из-за штормов и непогоды, участники все-таки проделали сложный путь и очистили 2 километра береговой линии, собрав 45 мешков мусора.

Фото предоставлены пресс-службой «Вода России»

За «Выдающийся результат» дипломами награждается команда Управления связи Филиала ООО «Газпром Трансгаз Ухта». Наши единомышленники из Республики Коми собрали команду из 30 человек и убрали самую большую территорию – 4 км береговой линии реки Ухта, где собрали 186 мешков отходов.

В номинации «Медиа мастера» победу одержала команда Регионального представительства Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов “Делай!" из Липецкой области, сделавшая самое большое количество публикаций о проведенной акции на реке Воронеж и собравшая самое большое число репостов.

Приз за лучший видеоролик, размещенный в сети ВКонтакте, получили сразу две команды: команда БашГУ (их ролик можно посмотреть здесь) и команда Городской общественной детской организации «Новосибирская Ассоциация Детских Объединений» (НАДО) (здесь их ролик). Обе команды получат комплекты подписок на онлайн-кинотеатр.

Традиционно на каждой акции «Воды России» проводится конкурс на самые необычные находки. Не стал исключением и конкурс «Общий сбор». К счастью, шокирующих находок из года в год становится все меньше, ведь люди по всей стране не только регулярно проводят акции по уборке берегов, но и стараются все меньше мусора оставлять после себя. Этим летом команда «Атомной республики» (НВПК НИЯУ МИФИ) из Воронежской области нашла во время уборки на реке Дон самодельный лук. А участники Городской общественной детской организации «Новосибирская Ассоциация Детских Объединений» (НАДО) из Новосибирской области обнаружили во время уборки на острове настоящий протез. Все участники команд-победителей получили почетные грамоты, памятные и специальные призы от организаторов.

В жюри Конкурса вошли организаторы и постоянные участники Всероссийской волонтерской экологической акции «Вода России»: директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России Роман Минухин; Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы, известный спортсмен Вячеслав Фетисов; директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Илья Разбаш; директор межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА» Елена Горохова; амбассадор акции «Вода России», актриса и телеведущая Юлия Михалкова.

Фото предоставлены пресс-службой «Вода России»

Напоминаем, что еще в этом году в рамках акции «Вода России» совместно с медиагруппой «Комсомольская Правда» проводится челлендж «Береги берег!». Для участия в нем достаточно прийти на берег своего любимого водоема, признаться ему в любви, показав сердце на его фоне (здесь для участников открыт широкий простор для фантазии, приветствуются любые идеи, чем креативнее — тем лучше!), сделать фотографии и разместить их на своих страничках в социальных сетях, не забыв начать свой пост с простых строк «Название водоема — это любовь» и добавить хэштэг #БерегиБерег_Челлендж. Победителей ждут ценные призы: 1-е место — поездка на Байкал, 2-е место — ноутбук Xiaomi RedmiBook 13, а еще 18 финалистов получат в подарок сеансы флоатинга. Итоги челленджа будут подведены в конце августа.

Справка:

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ уже 9 год подряд. Ежегодно Акция расширяет свою географию и на сегодняшний день является крупнейшим волонтерским экологическим проектом в стране, объединив уже более 7 миллионов человек. Только за 2021 год в эко-субботниках в рамках акции «Вода России» поучаствовало более 1,1 миллиона добровольцев. Постоянно расширяется и география проекта, привлекая все больше участников. За все время проведения Акции к ней присоединились все 85 регионов нашей необъятной Родины. Волонтерами было очищено 10 300 водоёмов, а количество собранного мусора превышает 638 000 м³ – такой объем вмещают 67 160 КАМАЗов. Партнерами Акции выступают такие крупные отечественные компании, как РЖД и РМК. Соорганизатор по просветительской деятельности - Движение ЭКА, межрегиональная экологическая общественная организация. В 2022 году в рамках акции «Вода России» планируется провести свыше 13000 субботников, а также с мая по сентябрь состоятся 9 масштабных уборок прибрежных территорий в Республиках Дагестан и Алтай, Московской, Калужской, Тульской, Волгоградской, Челябинской, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Пермском крае.

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