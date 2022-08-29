Тинькофф Джуниор поддержал благотворительную акцию к 1 сентября «Дети вместо цветов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тинькофф Джуниор присоединился к всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов», организованной фондом «Вера» и детским хосписом «Дом с маяком». Каждый год накануне начала учебного года она собирает все больше единомышленников. Суть акции в том, что ученики 1 сентября дарят учителю только один букет от класса. Остальные деньги, которые родители планировали потратить на цветы, перечисляются в помощь тяжело больным и неизлечимым детям.

Этой осенью направить деньги на благотворительность станет еще проще. Тинькофф Джуниор в рамках партнерства с акцией разработал удобную механику для покупки букетов и сбора средств. Родители в несколько кликов могут организовать сбор денег на общий букет через приложение Тинькофф и там же перечислить сумму, предназначенную для благотворительности, в фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком». Кроме того, организаторы и участники сбора денег получают повышенный кэшбэк 25%, если букет приобретается через Тинькофф Сервисы. Кэшбэк также можно перевести в пользу юных подопечных фонда.

В сборе средств через Тинькофф Джуниор могут участвовать клиенты любых банков. Для того, чтобы организовать его, необходимо зайти в раздел «Платежи», выбрать опцию «Запросить деньги», затем кликнуть на кнопку «Создать открытый сбор денег» и выбрать категорию «На букет учителю и помощь фонду».

Тинькофф также пообещал дополнительно перевести на благотворительность по 500 рублей за каждого клиента, который после сбора денег оформит карту «Тинькофф Джуниор» и оплатит с нее любую покупку. Эти средства тоже пойдут на помощь тяжелобольным детям.

На деньги, перечисленные участниками акции «Дети вместо цветов», фонды планируют приобрести аппараты для дыхания, инвалидные кресла, медицинские препараты и специальное лечебное питание. Кроме того, средства пойдут на психологическую и юридическую поддержку, в которой нуждаются родители неизлечимо больных детей. Всего в России помощи ждут более 1 тысячи таких семей.

Принять участие в благотворительной акции могутвсе пользователи мобильного приложения Тинькофф – до 1 сентября включительно получат кэшбэк 20% за покупку цветов через Тинькофф Сервисы. Кэшбэк также можно перечислить в поддержку юных подопечных фонда «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком».