Родинка или онкология? Как определить и вылечить меланому кожи

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Меланома - злокачественное образование в верхних слоях кожи - встречается не так часто и составляет всего 1,5-2% от общего числа онкологических заболеваний. При этом у этой болезни весьма высокий процент смертности, поскольку зачастую ее обнаруживают на поздних стадиях, когда появились метастазы.

Дело в том, что не все спешат обращаться к врачам, думаю, что нашли у себя лишь «безобидную родинку». Чаще всего меланома кожи проявляется в виде небольшого пятна неровной формы и неравномерного цвета, которое действительно напоминает родинку. Врачи предупреждают: лечить меланому народными средствами категорически нельзя!

Сегодня существует множество методов лечения меланомы, которые позволяют продлить жизнь пациенту и сохранить ее качество. Рассказываем о самых эффективных из них.