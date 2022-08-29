«Облако билайн» меняется: какие появились новшества

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«Облако билайн» прошло масштабное обновление. Появились новые удобные функции, а также интересное визуальное обновление. К примеру, теперь в приложении можно поменять тему, сделать ее темнее.

Перенос информации стал быстрее. Данные из Dropbox и Google Drive теперь можно перенести в самом приложении, а также на сайте cloudbeeline.ru. Несколько кликов, и все готово.

Еще одна новинка - лента воспоминаний.

- «Облако» научилось собирать лучшие моменты из жизни пользователя и превращать их в «воспоминания» - автоматически созданную «историю» с фото и видео. Ее можно отправить друзьям и близким или создать из подборки отдельный альбом и добавить в него другие удачные моменты, - отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, появилась возможность оформления подписки. Оплатить пользование хранилищем можно сразу на месяц.

ДЕНЕЖКИ

5 ГБ в хранилище - бесплатные для всех абонентов билайна. Этого вполне хватает для хранения важных документов и текстовых файлов. Если нужно больше, то доступны варианты расширения объема памяти от 250 ГБ до 1 ТБ.

- 250 ГБ обойдется в 150 рублей;

- 500 ГБ будет стоить 240 рублей;

- 1 ТБ - за 360 рублей.

Есть возможность оформления посуточной оплаты. Стоимость варьируется от 3 до 12 рублей в зависимости от объема.