В Китае сносят новостройки в городах-призраках, потому что их никто не покупает

Китайские власти всерьез озабочены разворачивающимся кризисом и обещают не допустить того, чтобы строительный «пузырь» резко лопнул Фото: EAST NEWS

Всю мировую экономику сегодня потряхивает, как перед лихорадкой. Если в США главные тревоги связаны с падением биржевой стоимости компаний и долговым кризисом, а в Европе думают, как бы им пережить зиму с дефицитом энергоносителей и рекордной инфляцией, то в Китае своя беда: уже целый год падает стоимость недвижимости. Причина тому — кризис перепроизводства. За последние пару десятков лет строительство было главным мотором китайской экономики. Строительные компании получали дешевые кредиты и возводили один квартал за другим. Это продолжилось и после того, как жилищный вопрос в Китае был, в целом, решен. Основными покупателями новых квартир все чаще выступали не те люди, которым реально нужно было улучшить свои жилищные условия, а те, кто хотел куда-то вложить свои деньги (бурный рост экономики привел к тому, что Китай обогнал США по числу долларовых миллионеров). И вот, очевидно, наступил предел: в стране появились многочисленные города-призраки, целый районы новостроек, квадратные метры в которых никому не нужны.

Как пишет британский «Телеграф», сейчас китайцы вынуждены в буквальном смысле слова сносить новостройки, уже готовые к заселению, чтобы не допустить проблем у компаний, работающих в сфере недвижимости. Секрет подобной политики прост, считают западные эксперт, строительство новых объектов позволяет на бумаге показать рост ВВП, ведь уничтоженные здания в этой статистике никак не учитываются.

Аналитики «Fathom Consulting» подсчитали, что за последние годы в Китае было снесено около 3 миллиардов квадратных метров жилья, из-за чего удалось избежать перенасыщения рынка недвижимости. Правда такого жилья хватило бы на расселения 75 миллионов человек, но для почти полуторамиллиардного Китая это сущие пустяки

Как пишет британская «Гардиан», из-за финансовых проблем строительные компании стали замораживать строительство новых домов, а от этого страдают дольщики. В результате, прокатилось волна протестов, на которых люди требовали вернуть деньги или отдать им ключи от квартиры.

Китайские власти всерьез озабочены разворачивающимся кризисом и обещают не допустить того, чтобы строительный «пузырь» резко лопнул и потянул на дно всю остальную экономику страны (а вслед за этим — и мировую). Однако один из крупнейших девелоперов страны «Evergrande Group» уже объявил о дефолте по обязательствам в $300 млрд. Если за ним последуют другие крупные застройщики, на спасение отрасли правительству придется тратить гигантские деньги.