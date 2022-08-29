Капитан пассажирского самолета подрался со вторым пилотом в открытом небе

Несмотря на потасовку, полет прошел в штатном режиме и лайнер благополучно приземлился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пьяным дебошем или сексом в туалете самолета в наше время публику трудно удивить. Другое дело, если это происходит в кабине пилотов. По поводу амурных похождений «рыцарей неба» новостей у нас пока нет, а вот хорошенькая потасовка, действительно, недавно приключилась во время рейса Air France.

Как пишет швейцарское издание La Tribune, капитан судна и второй пилот поссорились вскоре после взлета. После этого один не стерпел и со всего размаха ударил другого. Ну а дальше пилотов надо было уже разнимать, чем и занялись подоспевшие бортпроводники. Одному из стюардов пришлось остаться на время полета в кабине пилотов, чтобы те держали себя в руках.

Несмотря на потасовку, полет прошел в штатном режиме и лайнер благополучно приземлился, сообщили в Air France. Однако в авиакомпании решили наказать драчунов и отстранили обоих пилотов от работы.

Инцидент произошел еще в июне, но на страницах прессы новость о драке появилась только неделю назад. Это совпало с публикацией отчета, который представило Французское агентство воздушных расследований BEA. В нем говорилось, что некоторые пилоты Air France недостаточно строго соблюдают протокол безопасности.

Например, особое внимание было уделено инциденту, произошедшему в декабре 2020 года во время рейса Браззавиль-Париж. Тогда пилоты обнаружили утечку топлива, следуя предписаниям летчики изменили маршрут полета, но при этом не отключили питание двигателя и не совершили посадку, как можно скорее, как того требует инструкция. Тогда самолет благополучно приземлился в Чаде, но в отчете BEA отмечается, что двигатель мог загореться.

В Air France заявили, что проведет дополнительный аудит безопасности и разработает учебные пособия с более строгими требованиями к безопасности, также с пилотами будут проводить «работу над ошибками» - по итогам они смогут изучать свои полеты.

Ранее не менее забавный инцидент произошел в эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines. Во время перелета Хартума (Кения) - Аддис-Абеба (Эфиопия) пилоты подняли лайнер воздух, включили автопилот и уснули. Диспетчеры несколько раз пытались связаться с бортом, но бесполезно. Летчиков разбудил сигнал тревоги, который заработал после того, как самолет прошел над аэропортом назначения. Посадка также прошла благополучно, пусть и с получасовым опозданием.