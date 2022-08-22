«У всех дети, как дети, а ты?»: как в Санкт-Петербурге родителей учат... родительству.

Участники проекта «Родители: Перезагрузка!». Фото: Николай Туркин

Долгожданному чуду – год. И малыш уже битый час не может собрать злосчастную пирамидку... «Да, Боже мой, я уже тысячу раз показывала, как ее собирать! Дай я сама!», - не выдерживает мама, у которой еще миллион дел в бескрайнем списке «На сегодня».

Чуду – два. Каша размазана по столу, стенам и немного – по коту. По усам текло, а в рот не попало. Третий раз за день. «Как мне это надоело, на кого ты похож?» - дел в списке за год у мамы меньше не стало, а хлопот прибавилось.

Чуду три. И вот уже 20 минут ребенок сидит с одной ногой в колготках, упрямо отказываясь засовывать туда же другую. «У всех дети, как дети, - раздраженно выдыхает мама, - а ну, дай одену, раз сам ничего не можешь!».

Мы, взрослые, знаем, что словом можно ранить и с годами учимся не реагировать на обидные фразы и не принимать всю критику на свой счет. Но в ежедневной суете забываем: дети так не умеют. Замечание, брошенное в сердцах, неосторожный упрек, сравнение («а вот сын тети Люды...») могут не только огорчить ребенка, но и серьезно пошатнуть отношения с ним. Происходит это не по злому умыслу, а от нехватки времени, от усталости или от чрезмерного желания мамы или папы уберечь малыша от трудностей. И от недостатка знаний.

Помочь родителям научиться... родительству решили в некоммерческой организации из Санкт-Петербурга «Партнерство каждому ребенку» и запустили проект «Родители: Перезагрузка!».

Для кого?

Учиться родительству? Да ведь это естественный и интуитивно понятный процесс, возразите вы. Разумеется! Но только в том случае, когда есть опыт позитивного взаимодействия с собственной семьей. Но если мама или папа росли в детском доме или в неблагополучной семье, пережили жестокое обращение или просто не имели поддержки и тепла со стороны семьи – им неоткуда взять необходимые знания.

Со временем навыки можно обрести. Вот только важнее всего они именно в первые годы жизни ребенка, когда через отношения с родителями у него закладываются базовые представления о мире.

- До 3 лет ребенок находится в сензитивном периоде, то есть усваивает все очень быстро. И в это время родители могут существенно влиять на развитие у детей определенных навыков и особенностей мировосприятия. Вот почему формирование поддерживающих, позитивных отношений с ребенком, привязанности, доверия к миру и окружающим, ощущения защищенности и нужности – особенно важно! Это фундамент для развития здоровой самооценки, адекватных личных границ, чувства ответственности и многих других важных для жизни и успешной социализации человека свойств, - говорит Ольга Бухтоярова, психолог АНО «Партнерство каждому ребенку».

В рамках проекта «Родители: Перезагрузка!» психологи «Партнерства каждому ребенку» проводят бесплатные психологические консультации по укреплению детско-родительских отношений для родителей, которые по самым разным причинам испытывают трудности в общении со своими детьми или хотят научиться их лучше понимать и поддерживать. Как Анна.

Анна одна растит детей: сыну три, дочке семь, и она – особенная. В отличие от сверстников, девочка смотрит на мир не с интересом, а со страхом. Пугает малышку многое: лифты, незнакомые люди или когда мама выходит из комнаты. За поддержкой Анна пришла в проект, и уже после первой встречи заметила перемены. «Работа с психологом очень важна в том, что касается общения с ребенком. В частности, советы специалиста уже помогли нам преодолеть боязнь лифта, так что теперь мы поднимаемся на этаж гораздо спокойнее. Когда твой ребенок все время боится, каждая такая победа – бесценна! И очень важно знать, что на пути к этим победам ты не одинок».

Что включает программа:

- возможность со стороны посмотреть на себя в контексте общения с детьми;

- знакомство с практическими инструментами и техниками, необходимыми для формирования теплых и доверительных детско-родительских отношений;

- возможность с помощью записи видео отследить и обсудить со специалистом достигнутые изменения и дальнейшие шаги;

- 8 бесплатных консультаций психолога с парой родитель-ребенок для каждой семьи.

Что узнают родители?

Как перестать делать за ребенка то, что он может сам

Как дать ребенку время на поиск собственных решений и перестать его подгонять

Как экологично поддержать ребенка в удаче и в поражении

Как определить свои сильные стороны и выстроить с ребенком теплые и доверительные отношения, с опорой на свой ресурс

Как общаться с ребенком, заменяя разрушающие доверие фразы на позитивные и поддерживающие, и почему это работает («на кого ты похож?» = «я не узнаю тебя сегодня»; «у всех дети, как дети, а ты?» = «я люблю тебя, несмотря ни на что, но твое поведение меня огорчает»; «ничего сам не можешь» = «попробуй, не попробуешь – не узнаешь» и т.д.).

- Приходя в семью, мы делаем акцент на том, что уже хорошо получается у родителя, даем позитивную обратную связь, нормализуем и легализуем эмоции родителей, создаем безопасное пространство, где можно проработать эмоционально непростые жизненные моменты со специалистом, который будет чутко и безоценочно слушать. Мы говорим об особенностях развития детей, о важных этапах формирования их личности и о значимости устойчивого, надежного взрослого для развития ребенка. Также помогаем мамам и папам увидеть то, что «изнутри» ситуации бывает незаметно. Иногда необходимо увидеть себя со стороны, чтобы понять: «я – достаточно хороший родитель. Я уже делаю многое для своего ребенка, а наполнившись ресурсами, смогу сделать для себя и для него еще больше!», - подчеркивает Ольга Анисимова, психолог АНО «Партнерство каждому ребенку».

Для кого?

Семьи из Санкт-Петербурга, воспитывающие детей в возрасте до 5 лет и попадающие в категорию:

- одинокие родители;

- многодетные родители;

- семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

До 3 лет ребенок находится в сензитивном периоде, то есть усваивает все очень быстро

Записаться на консультацию можно по тел.: +7 950 015-24-46, +7 953 366-38-80. Количество мест ограничено. Подробнее о проекте на сайте.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.