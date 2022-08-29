Астрономы нашли мифическую планету Солярис, описанную в легендарном романе Станислава Лема

Планета-океан расположена у красного карлика

Проверено – планета есть.

TOI-1452b – такое обозначение получила планета, существование которой подтвердили астрономы большого международного коллектива, перепроверив данные, собранные космическим телескопом TESS (NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite).

TESS ищет планеты, расположенные далеко за пределами Солнечной системы, фиксируя изменение света звезд, ярость которых уменьшается, в те моменты, когда по их дискам проходят планеты. Ученые внимательно анализируют параметры, работая уже в своих обсерваториях, и, если подтверждают «открытие», то пытаются понять, как выглядит обнаруженная планета. Нынешнее подтверждения получено благодаря аппаратуре, которой оснащена обсерватория Mont Mégantic в Канаде. Её создавали в Университете Монреаля (University of Montreal in Canada).

Из прежних и новых данных следует: что планета TOI-1452b находится в ста световых годах от Земли. Вращается вокруг одной из звезд в двойной системе TOI-1452. Обе звезды красные карлики.

Диаметр планеты в 1,672 раз больше Земли, масса больше почти в пять раз. Она представляет собой так называемую суперземлю, по астрономической терминологии.

Планета-океан чуть ли не в два раза больше Земли

О том, что суперземли обязаны встречаться во Вселенной в немалом количестве, ученые подозревали, но убедительно продемонстрировать, что такие планеты и в самом деле существуют, не могли. По сути, та суперземля, о которой рассказали сейчас, первая, чьё существование научно подтверждено.

Год на TOI-1452b длится всего 11 наших дней. Это потому, что планета расположена очень близко к своему довольно тусклому и не сильно горячему карликовому светилу. Она – в так называемой зоне обитания. То есть, получаемого от карлика тепла и света не много, но и не мало, а достаточно для поддержания комфортных условий. Вода на планете находится в жидком состоянии.

Плотность TOI-1452b составляет 5,6 грамм на кубический сантиметр - чуть больше земных 5,5 грамм на кубический сантиметр. То есть внутренности планеты явно каменистые. Но она больше и тяжелее, Земли. Значит там много воды – примерно треть от массы планеты. Такое может быть только в одном случае: если TOI-1452b сплошь покрыта водой. Как Солярис. По расчетам выходит, что глубина местного океана более сотни километров.

Для сравнения вода Земли составляет менее процента от её массы.

Канадские астрономы ждут-не дождутся, когда на планету-океан «взглянет» новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба (NASA’s James Webb Space Telescope). Он даст понять, имеет ли Солярис атмосферу. И какая она. Недавно посредством Уэбба ученые «увидели» атмосферу вокруг планеты WASP-39 b, находящейся в 700 световых годах от Земли и обнаружили в ней углекислый газ.

А то, что в океане планеты TOI-1452b возможна жизнь, ученые и не сомневаются. Они, кстати, надеются найти её даже е в Солнечной системе - в тех океанах, которые имеются под слоем льда на спутниках Юпитера и Сатурна.

Обитателями океана Соляриса могли бы быть разумные осьминоги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Вселенной полно и воды, и океанов

Толстым слоем воды покрыты примерно 35 процентов суперземель. Это в свое время утверждали астрономы из Гарвардского университет (Harvard University, командой которых руководил Ли Цзэн (Dr. Li Zeng).

Ли Цзэн и его коллеги поделили суперземли из числа нескольких тысяч уже обнаруженных за пределами Солнечной системы на две большие группы. В одну включили планеты, радиус которых не превышает земной в 1,5 раза, а масса в пять раз. В другую - те, которые крупнее и чья масса больше земной в десять раз.

Далее ученые составили математическую модель, с помощью которой и определили, как должна выглядеть планета, чтобы ее масса соотносилась с радиусом.

Моделирование продемонстрировало: «полуторки» как правило каменисты. А планеты, которые гораздо крупнее Земли, водянисты. Ли Цзэн уверяет: количество воды на такой суперземле может достигать половины от всей ее массы. Для этого океан должен покрывать планету сплошным толстым слоем. Как Солярис Станислава Лема.

Исследователи справедливо полагают, что обилие водянистых планет повышает шансы обнаружить жизнь за пределами Солнечной системы. Но предупреждают: далеко не на каждом «солярисе» комфортно. Не все суперземли пригодны для жизни: атмосфера некоторых может состоять из водяного пара, вода на поверхности быть кипятком, на дне – льдом, сжатым чудовищным давлением. Привычные нам обитатели вряд ли заведутся в таких экстремальных условиях. Но какие-нибудь экзотические существа могли бы.