26 лет одиночества: в Бразилии нашли мертвым последнего индейца из уничтоженного цивилизацией племени

В 2018 году на территории коренных народов Танару в Бразилии правительственные камеры заметили странного человека. Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то, что на карте мира практически не осталось неисследованных мест, на Земле все еще живут племена и народности, которые избегают контактов с современной цивилизацией.

По последним данным, их не менее сотни, и большинство из них проживают на территории Южной Америки – племена айроео в Парагвае, тагаери в Эквадоре, пирахан, юруреи и кавахива - в Бразилии.

Леса бразильской Амазонии – идеальное убежище для тех, кто не желает иметь контактов с внешним миром, но безжалостная вырубка деревьев сокращает заповедные территории, подвергая неконтактные племена полному истреблению.

В 2018 году на территории коренных народов Танару в Бразилии правительственные камеры заметили странного человека. Его назвали «Человеком из дыры», из-за особенностей его передвижений – везде, где он жил, оставались ямы. В них, вероятнее всего, индеец спал и укрывался от непогоды.

Исследователям удалось выяснить, что последние 26 лет единственный выживший член племени жил в абсолютном одиночестве. Он не принимал помощь цивилизации и игнорировал припасы и инструменты, которые ему пытались оставить в лесу неравнодушные.

- Никто так и не узнал ни его настоящего имени, ни названия племени, к которому он принадлежал. С этой смертью геноцид его народности окончательно завершен. – сообщили в бразильском Национальном фонде индейцев, сотрудники которого и обнаружили на прошлой недели тело Человека из дыры без признаков насильственной смерти. Оно находилось в гамаке, обложенное перьями. Вероятно, мужчина готовился к своей смерти.

Необходимо отметить, что территория, где обитал «Человек из дыры» – это небольшой лесной остров среди животноводческих хозяйств. Как заявили в некоммерческой организации Survival International, родное племя индейца исчезло из-за жажды обогащения фермеров, вырубивших леса.

Последние несколько лет сотрудники фонда пытались наладить хоть какой-то контакт с «Человеком из дыры», но он отказывался от общения. И ушел также – тихо и в одиночестве.