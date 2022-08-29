Обнародовано видео из дома больной раком Анастасии Заворотнюк

Уникальные кадры из дома больной раком Анастасии Заворотнюк стали достоянием общественности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уникальные кадры из дома больной раком Анастасии Заворотнюк стали достоянием общественности. Семья актрисы собралась вместе. Родные отметили большое и радостное событие.

Больная раком Анастасия Заворотнюк не появляется на публике вот уже три года. Родные трепетно оберегают измученную недугом актрису. Как признавалась старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня", они даже боятся дышать, когда речь заходит о состоянии знаменитости. Называю Настю настоящим бойцом и делают все, чтобы облегчить ее страдания. На днях вся семья собралась в загородном особняке в поселке Крекшино, где артистка построила шикарный дом стоимостью несколько миллионов долларов.

Близкие Анастасии встретились для того, чтобы отметить 79-летие матери актрисы Валентины Борисовны. Анна Заворотнюк приготовила бабушке приятный сюрприз. Она приехала на праздник с тортом. На нем красовалась надпись: "Нашей любимой бабуле".

Именинница с первого раза задула свечи. "Значит сбудется! Самого крепкого тебе здоровья, живи вечно, моя самая любимая бабуля!", - высказалась в адрес пенсионерки внучка.

Дочь Заворотнюк поделилась уникальными кадрами с семейного праздника. Чаепитие прошло в гостиной. На стене можно заметить большой портрет Анастасии. Сама актриса в кадре так и не появилась. Поздравить бабушку пришел и сын "прекрасной няни" Майкл.

Напомним, несколько лет назад на звездную семью обрушилось несчастье. Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. Артистка мужественно борется с коварным недугом. Длительное и изнурительное лечение продлило артистке жизнь. Однако, если верить слухам, сейчас Заворотнюк не может обходиться без посторонней помощи. Поэтому мама звезды вынуждена постоянно находиться рядом. Подле тяжелобольной супруги сидит и Петр Чернышев. Фигурист сейчас делает все для того, чтобы заработать денег на дорогостоящее лечение любимой женщины.