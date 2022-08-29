Скандал на премии MTV: Солист Maneskin вышел на сцену с голыми ягодицами, а гитаристка группы обнажила грудь

Награду в номинации «Лучшее альтернативное видео» получила итальянская рок-группа Maneskin. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США прошло вручение премии MTV Music Video Awards 2022. Награду в номинации «Лучшее альтернативное видео» получила итальянская рок-группа Maneskin. Победители «Евровидения-2021» задали на сцене жару, исполнив песню «Supermodel». Эпатажные рокеры не стали изменять себе и появились на сцене в весьма откровенных нарядах.

Все взгляды были прикованы к фронтмену группы Дамиано Давиду. Солист вышел к зрителям с обнаженным торсом, густо покрытым татуировками. Впрочем, к этому поклонники музыканта уже успели привыкнуть. Поэтому Дамиано решил добавить своему образу перчинки и на этот раз оголил еще и ягодицы. Солист Maneskin нарядился в брюки, обнажающие «пяту точку» по типу стрингов.

Фронтмен группы Дамиано Давид оголил ягодицы. Фото: EAST NEWS

Басистка группы Виктория де Анджелис решила не отставать от коллеги и вышла на сцену с голой грудью. Девушка выбрала ассиметричную блузку, обнажающую бюст. Оголенную часть тела украшала наклейка для сосков в виде сердца. Правда, на второй ее груди такой наклейки не было. Во время выступления блузка то и дело распахивалась, открывая взглядам то, что показывать не предполагалось.

Басистка группы Виктория де Анджелис решила не отставать от коллеги и вышла на сцену с голой грудью. Фото: REUTERS

Внешний вид темпераментных итальянцев поверг организаторов церемонии в шок. Во время прямой трансляции выступление Maneskin не стали показывать крупным планом. А в те моменты, когда Дамиано поворачивался к зрителям задом, камеры показывали не группу, а общий вид зала. Аналогичным образом из трансляции постарались убрать голую грудь Виктории.

Оголенную часть тела украшала наклейка для сосков в виде сердца. Фото: REUTERS

Справедливости ради отметим, что MTV Music Video Awards – самая отвязная музыкальная премия планеты. Звезды шоу-бизнеса привыкли одеваться на нее кто во что горазд. Голыми или нелепыми нарядами здесь мало кого удивишь. Но итальянцам из Maneskin удалось переплюнуть даже самых экстравагантных американских исполнителей. Для этого им, конечно, надо было сильно постараться. Мощную конкуренцию победителям «Евровидения» составил рэпер Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл), нарядившийся в черные страусиные перья.

Рэпер Lil Nas X Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее прекрасным оказалась накидка певца Конана Грея – то ли скатерть, то ли занавеска.

Конан Грей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из девушек внимание к себе привлекли Никки Минаж и Лиззо. Одна выглядела как сильно располневшая Барби, вторая – как черное облако.

Ники Минаж Фото: REUTERS

Лиззо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Bebe Rexha похвасталась глубоким декольте, а певица Анитта пикантно обнажила одну грудь. Правда, смотрелась она все же скромнее, чем басистка Maneskin.

Анитта пикантно обнажила одну грудь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Да и на сцене певица особо не скромничала. Фото: REUTERS

Bebe Rexha Фото: REUTERS

Самым блестящим – в полном смысле этого слова – оказался выход Тейлор Свифт. Она появилась в голом платье, украшенном многочисленными стразами. Артистка одержала победу не только на красной дорожке, но и на сцене. Клип Тейлор на песню «All Too Well» получил премию MTV Video Music Awards в номинации «Видео года».

Тейлор Свифт... Фото: REUTERS