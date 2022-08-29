«В сентябре политическая борьба серьезно обострится»: Гороскоп Тамары Глобы для всех знаков Зодиака

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Через несколько дней начнется осень. Астрологи советуют готовиться заранее – учесть их рекомендации, чтобы не оступиться в принятии важных решений. Кто-то читает гороскопы из-за любопытства, а кто-то изучает их, чтобы воспользоваться подсказками. Звезды и пользователи социальных сетей чаще других хвалят прогнозы Тамары Глобы. Астролог опубликовала видеопрогноз на сентябрь.

Мы прослушали прогнозы Тамары Глобы и публикуем интересные фрагменты.

Самые опасные дни сентября

Сентябрь - месяц Девы. Это период, когда рациональное преобладает над эмоциональным. Но в этом месяце многое будет по-другому, потому что рационализм несмотря на его силу будет противостоять и эмоциональному. Открывается период, когда многие люди в течении последующих 7 месяцев будут искать свое место в жизни. Важное время для молодежи: период, когда они открывают новые возможности, новые профессии, думают о будущем.

Сентябрь открывает период, связанный с активным противостоянием Марса. Это принесет не только поиски своего «места под солнцем», он принесет интеллектуальные споры; споры, связанные с политикой и общественной жизнью. Много внимание в этом месяце будет уделено вопросам работы, заработной платы. Параллельно политическая борьба может обостриться: пик этих событий - к концу года. Конец месяца даст хорошие возможности для финансовых договоров, крупных сделок.

Дни повышенной аварийности, когда нужно обратить особое внимание на то, что происходит вокруг вас: 2, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 22, 25, 27 сентября.

Тамара Глоба записала большой видеопрогноз на сентябрь.

Гороскоп для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба

Овен

Это период, когда много интересов появится в коллективной работе: будете развивать свои и чужие идеи. Начало сентября – время любви, отдыха, интересных знакомств. Открывается новый период интеллектуальной деятельности, а также поездок и путешествий. Время познания, активной и практической деятельности. Со второй половины месяца повышенное внимание уделите работе, пополнению багажа служебных знаний. Это период поддержки семьи и окружающих. Также это время заработков.

Тельцы

Весь сентябрь ваши интересы вращаются между вопросами заработков, любви, а также работы. Первая половина месяца – важный период для интеллектуальной деятельности; вы пополняете багаж знаний, связанных с интеллектуальной деятельностью; это удачное время для раскрутки дел, касающихся общественной деятельности. Весь сентябрь внимание приковано к личным делам – любовь захватит все время и внимание. Ждите подарков, внимания и прибыли. Конец сентября – отличное время для рождения детей, возможности беременности и зачатия. Некоторые планы сорвутся, но многие состоятся.

Близнецы

Период активных действий, которые касаются и личной жизни, и работы, и отношений с людьми. Много внимания уделите детям. Активен творческий и интеллектуальный процесс. Время возможного успеха – и в этом вам будут помогать друзья.

Рак

Сентябрь – период, который даст вам возможность получить хорошую прибыль, подарки. Также это время, когда работы прибавится. Постарайтесь не взваливать на себя больше, чем можете выполнить: не берите на себя лишние обязательства, чтобы не потерять здоровье. Время, когда вы сможете познакомиться с новыми людьми.

Лев

Будет много планов, проектов. Вы начнете новые дела, которые будут развиваться в течении последующих 6 – 7 месяцев. Хорошее время для обучения, интересных знакомств, получения полезной и нужной информации.

Дева

Сентябрь открывает период, когда дела отца и вопросы карьеры выйдут на первый план. Эти вопросы не уйдут от вас в течении последующего полугодия. Весь месяц вы решаете материальные вопросы: в том числе - куда вложить деньги. Постарайтесь не тратить слишком много: не распыляйтесь – особенно в конце первой недели и в начале второй. Появятся новые знакомые, которые помогут вам решить материальные вопросы, но будьте очень осторожны в авантюрах – избегайте сомнительных людей: особенно в середине месяца. Весь месяц Дева в центре внимания: ваш интеллект, обаяние, чувства, вкус, личные дела волнуют людей – вас поддерживают, помогают и в творчестве, и в интеллектуальной деятельности.

Весы

Кто-то попытается занять ваше место и очернить ваш авторитет. Весь сентябрь ваши идеи в центре внимания. Но многие из них спорные: часть вы продвинете, а от каких-то впоследствии откажитесь сами. Период открывает перспективы в личной жизни, а также вдали от дома. Будьте очень внимательны в дорогах: есть опасность обманов и потерь в середине месяца.

Скорпион

Идет построение нового этапа жизни. Вы пытаетесь изменить свою жизнь, и жизнь близких. Это время, когда вы должны внимательно оценивать происходящее вокруг вас. Будьте дипломатичны и осторожны в высказываниях, чтобы не испортить отношения с окружающими. Со второй половины сентября открывается период внимания к детям; хорошее время для зачатия, беременности, пополнения в семействе.

Стрелец

Вы строите новые планы, и многие из них состоятся впоследствии. Но в то же время – будут споры, которые касаются ваших отношений с обществом, а также с любимыми людьми. В поездках может быть любовь и приключения, которые впоследствии могут стоить дорого. Сентябрь откроет период противостояния с конкурентами.

Козерог

Все время вы будете посвящать не только своим любимым, но также делам, связанным с дальними дорогами. Вдали от дома – любовь и творчество. В середине сентября возможны конфликты, которые касаются и творческой, и личной деятельности. В конце сентября хороший период для заработков – но будьте внимательны в отношениях с партнерами издалека, постарайтесь избежать обманов.

Водолей

Хорошее время для обучения, пополнения багажа знаний. Интересный период для общественной деятельности, а также для дел, которые касаются родственников - родственного бизнеса, построения дел. Начиная с сентября, вы развиваете большую активность в вопросах, связанных с внешней деятельностью. Водолею нужно помнить о своем здоровье: не слишком увлекаться развлечениями, компаниями – особенно в середине месяца.

Рыбы

Сентябрь открывает важный период, который касается дел семьи; перемен, которые происходят вокруг Рыб; а также вопросов недвижимости. Много времени и внимания вы уделите финансовым вопросам. Будет и прибыль, и расходы. Много расходов, которые необходимо вложить в перспективы, которые откроются в скором времени. Сентябрь откроет период, когда будет приходить духовная помощь, и вы почти сразу это увидите и поймете.