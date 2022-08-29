Яндекс субсидировал развитие “Детского” тарифа

В преддверии Дня знаний Яндекс провел исследование и выяснил, куда чаще всего ездят в такси родители с детьми. Оказалось, что в тарифе “Детский” за последний год резко выросло число поездок в различные кружки и секции. В эти школьные и дошкольные учреждения ребят стали возить в два раза чаще, 4% поездок среди тех, куда обычно ездят с детьми.

По данным агрегатора, примерно 22% поездок с детьми совершаются в торговые центры. Около 20% распространенных заказов в “Детском” тарифе - это поездки в школы и детсады. Примерно треть поездок приходится на поликлиники и различные медучреждения. Еще 12% - поездки в парки и досуговые места с детскими развлечениями. А еще 3% поездок приходятся на зоопарки.

Популярность “Детского” тарифа растет. В сравнении с прошлым годом среднее количество поездок с детьми за неделю выросло более чем на 40%. Для сравнения аналитики брали первую половину 2021 и 2022 годов. Число заказов в этом году увеличилось до 1,2 миллиона. Наибольший рост популярности зафиксирован на Дальнем Востоке и в Сибири.

Чтобы сделать поездки максимально комфортными, только за последние шесть месяцев Яндекс Go вложил в развитие этого тарифа больше 70 млн рублей. Это в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. На эти средства субсидируют покупку детских кресел, а также проводится специальная подготовка водителей для работы в этом тарифе: их обучают правильно устанавливать такие кресла и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров.