Старт американской миссии на Луну отложен из-за непредвиденных обстоятельств

Ракета на стартовой площадке. Фото: REUTERS

На понедельник 29 августа 2022 года на 15:33 мск был намечен тестовый страт к Луне миссии Артемида I (Artemis I) - то есть запуск тяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим модулем «Орион» (Orion) на борту, предназначенным для экипажа. Но пока полет планировался без экипажа. Только вот и его пришлось отложить - минимум до 2 сентября. Прервалась и прямая трансляция, которую вело NASA. Специалисты незадолго до старта обнаружили утечку топлива в одном из двигателей. Несколько десятков тысяч зрителей, собравшихся вокруг пусковой площадки LC-39 Космического центра имени Кеннеди во Флориде посмотреть на запуск, ушли не с чем.

Этапы тестового полета.

«Орион» должен будет долететь до Луны, выйти на ее орбиту, пробыть там несколько недель. Вернутся обратно и в автоматическом режиме приводниться. Полет должен продлиться 42 дня.

В дальнейших планах послать облететь Луну экипаж, а в конце концов где-то в 2025 году совершить там посадку, доставив прогуляться мужчину и женщину.

Этапы миссии Артемида-1.

Вернуть американцев на Луну обещал еще Дональд Трамп. Правда чуть раньше обозначенного сейчас срока – к 2024 году.