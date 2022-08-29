США готовы сбежать из Ирака? Разъяренная толпа прорвалась в американский «правительственный квартал»

Cторонники шиитского проповедника Муктады ас-Садра успешно штурмуют административные здания в Багдаде. Фото: REUTERS

Очередной виток политического кризиса в эти дни происходит на Среднем Востоке. Ирак, один из самых нефтеносных регионов планеты, почти 20 лет находится под американской оккупацией, превратившись из процветающей страны в чёрную дыру.

Попытки американцев «построить здесь демократию» привели к тому, что на последних парламентских выборах в 2021 году легитимно выиграло… движение садристов — сторонников влиятельного шиитского проповедника и политического лидера Муктады ас-Садра. А он — ярый антиамериканист, призывающий к изгнанию захватчиков и поднявший против них восстание (в буквальном смысле — в виде боевых действий собственных вооружённых отрядов) ещё в 2004 году.

Муктада ас-Садра — ярый антиамериканист, призывающий к изгнанию захватчиков. Фото: REUTERS

По идее, теперь парламентская республика должна назначить нового премьера. Например, самого ас-Садра. Но за почти год с момента выборов — этого так и не произошло. Американцам и их марионеточной администрации такой «друг» на первом посту точно не нужен. Вдобавок, ас-Садр не смог договориться с потенциальными союзниками из числа других иракских шиитов, которые, в отличие от него, ориентируются на единоверцев в соседнем Иране.

И вот сейчас, на фоне бесконечного политического кризиса, ас-Садр объявил об отставке. Не очень понятно, что это значит — ведь он в любом случае намерен продолжать свою обширную религиозную и благотворительную деятельность.

Но широкие массы это не успокоило. Сотни иракских активистов повторно пошли на штурм так называемого «зелёного квартала» — обширной зоны в центре Багдада, где расположены иностранные дипмиссии, резиденции законодательной и исполнительной власти. Первый такой «народный захват» произошёл ещё в конце июля, о чём писал сайт kp.ru.

Формально этот район охраняют американцы. Но сейчас они находятся явно не в лучшей форме и рассматривают возможность эвакуации (по сути — бегства), как год назад — из Афганистана.

Июль 2022 года. Сторонники ас-Садра в здании парламента Ирака. Фото: REUTERS

Также не очень понятно, то ли ас-Садр действительно решил забросить политику, то ли это хитрый план. Например, он сначала намеревался бойкотировать уже упомянутые выборы-2021, но в последний момент изменил решение — и, как мы уже писали, победил. В любом случае, этот авторитетный 48-летний проповедник — слишком влиятельная фигура, чтобы просто так уйти.

Но одно очевидно: американская политика в Ираке потерпела полный крах, демократия так и не построена, и технологии уличного бунта, с помощью которых США свергали правительства от Югославии до Украины, теперь столь же успешно применяются против самих американцев и их ставленников.