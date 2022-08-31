Две мамы из Москвы создали целую сеть «равных консультантов» для женщин с детьми по всей России

Центр, созданный в 2019 году двумя мамами из Москвы, за короткий промежуток времени объединил более 200 волонтеров из разных уголков мира. Фото предоставлено организацией Мосволонтер

«Мама, помоги» - эти слова слышит каждая женщина с ребенком. Но кто поможет самой маме? У кого спросить совета, кто поддержит и не махнет рукой, убеждая, что «это у всех, пройдет»? Только другая мама. Целую сеть равных консультантов для мам решили создать женщины из Центра «Душа Мамы».

Сама некоммерческая организация появилась по той же причине. Однажды одной маме было очень тяжело. Она чувствовала себя несчастной, искала помощи и долго не могла ее найти. Когда ей стало легче, она захотела помочь другим мамам. Так родился Центр «Душа Мамы» - некоммерческая организация психологической и информационной поддержки материнства.

Центр, созданный в 2019 году двумя мамами из Москвы, за короткий промежуток времени объединил более 200 волонтеров из разных уголков мира. Объединяют всех общие ценности и миссия – «забота о мамах, которые растят будущие поколения».

Ежегодно в Центр обращаются около 1000 женщин-матерей. 94 процента обратившихся рекомендуют центр другим. Для обращения не требуются документы, достаточно быть мамой, младшему ребенку должно быть менее 18 лет. "Душа мамы" является участником российского сообщества равных помогающих и придерживается Кодекса равной помощи.

Ежегодно в Центр обращаются около 1000 женщин-матерей. Фото предоставлено организацией Мосволонтер

В 2020 году Центр открыл проект «Служба заботы о мамах», работающий по международной модели peer-to-peer (равный равному). Служба дает возможность мамам поговорить с «равными» женщинами, которые прожили схожий опыт и готовы делиться и поддерживать. При необходимости равные консультанты маршрутизируют маму к специалистам.

Для проекта был разработан обучающий курс «Равный консультант», ориентированный на практику, созданный мамами, экспертами высочайшего уровня – психологами, супервизорами, консультантами по детскому сну и грудному вскармливанию, карьерными консультантами и другими специалистами. Уже прошли обучение 118 женщин-матерей, 58 из них стали равными консультантами Центра. Равные консультанты уже поддержали более 500 мам.

- Равный консультант - это женщина, имеющая опыт материнства, прошедшая специальное обучение и имеющая внутренний ресурс для поддержки мам. Курс методически укомплектован с использованием новейших технологий (все уроки на платформе GetCourse в личном кабинете). Это единственный в России курс, который создан для расширения возможностей равной помощи матерям и развития добровольчества в сфере материнства, - говорят в общественной организации.

Курс дает понимание, что происходит с женщиной после рождения ребенка, уверенность в себе в новой роли «мамы». Каждая участница вспомнит этапы своего материнства, сможет переосмыслить свой опыт или подготовиться к еще не пройденным возрастным этапам. Уникальность курса в смещении акцента с ребенка на маму.

Женщины получают навык слушать себя. Кто-то после наладил отношения с родственниками, с детьми, обрел поддерживающее сообщество, для кого-то курс стал новой ступенью в жизни.

Задача помочь мамам избавиться от чувства вины, найти свой путь к гармонии в материнстве. Фото: Екатерина Кудрик

Задача помочь мамам избавиться от чувства вины, найти свой путь к гармонии в материнстве. А еще - это возможность помогать таким же мамам и чувствовать свою важность.

- После работы с детьми в начальной школе, детском саду, в группе раннего развития, меня не покидала одна мысль о том, в чем причина детских сложностей в общении, обучении. Я пришла к выводу, что все начинается с родителей, в первую очередь, с мамы. Поэтому я стала думать о том, каким способом можно поддержать и помочь женщине, которая стала мамой, - призналась Елена Макаренко, координатор Службы заботы о мамах Центра «Душа мамы».

Курс «равных консультантов» состоит из теоретического и практического блоков: идёт отработка теории и упражнений при поддержке саппортов-действующих Равных консультантов.

- Над курсом работает огромная команда неравнодушных профессионалов-психологов, коучей, педагогов, кураторов. Все мы мамы и мы знаем, как непросто порой бывает в материнстве.

Курс продолжается 4 месяца, заканчивается итоговым испытанием. Лишь успешно его прошедшие участницы становятся равными консультантами и получают возможность поддерживать мам в Центре «Душа Мамы».

- Сейчас Центр «Душа Мамы» запускает четвертый поток курса, мы приглашаем мам к участию. Любой может поддержать программу по обучению волонтеров, - говорят в Центре.

Минеева Елизавета, Краснодар, участница программы "Равный консультант" Центра "Душа Мамы"

- Я благодарна организаторам, кураторам, техническим специалистам, преподавателям курса за возможность пройти это обучение, получить знания и новые открытия! Чувствовалась огромная поддержка от девочек-саппортов и моих «однокурсниц».

Теоретическая часть - это кладезь уникальных знаний - буквально открыла для меня новый мир и дала мощный толчок для саморазвития и самопознания. Практическая часть далась мне не просто... Столкнула меня лицом к лицу с недостатками, которые я упорно не хотела видеть и принимать в себе, но именно они и оказались важными точками роста для моего личностного развития.

Дорохина Яна, Воронеж, участница программы "Равный консультант" Центра "Душа Мамы"

- Курс углубил мои знания детской психологии и открыл совершенно новые. Для меня удивительным стало, что во время обучения я смогла закрыть многие возникающие вопросы, стала проще относится к своей жизни и поняла причины многих беспокоящих меня моментов. Отдельное спасибо за практику, за комфортное безопасное пространство и возможность делиться возникающими сложностями.