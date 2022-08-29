Безработицы не будет, а инфляция составит 12-13% за год: в правительстве дали прогноз развития экономики России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

По итогам этого года инфляция в России составит 12-13%. Такой прогноз озвучил в понедельник первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. По его словам, это гораздо оптимистичнее тех ожиданий, что были в правительстве два-три месяца назад.

Не прогнозируют в кабмине и ухудшения ситуации с безработицей. За одним «но». По словам Белоусова, в зоне риска находятся автомобильная и химическая промышленность. В ближайшем квартале в этих отраслях могут лишиться работы 200-300 тысяч человек.

- О каждом из них нам нужно подумать, помочь людям найти работу и адаптироваться к ситуации, если какое-то из предприятий закрывается, - отреагировал премьер Михаил Мишустин. Он также обратил внимание на скрытую безработицу в стране (речь идет о россиянах, не состоящих на учете в службе занятости).

- Ситуация под контролем, - заверил Андрей Белоусов.

Кстати, по данным Росстата, уровень безработицы в России сейчас находится на историческом минимуме в 3,9%.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, что на столичном рынке труда также не было обрушения, связанного с уходом из России иностранных компаний (всего наш рынок покинули более 500 зарубежных компаний).

- Мы принимали проактивные меры, не дожидаясь, пока нас захлестнет волна безработицы. Выходили в трудовые коллективы, которые находились в зоне риска. Особенно там, где уходили иностранные компании, оставляя своих работников, - сказал Собянин.

По его словам, благодаря принятым мерам удалось добиться того, что иностранные компании, уходя, «никого не бросали» и соблюдали законодательство России.

В правительстве считают, что спад экономики страны по итогам этого года будет чуть больше 2%. А в 2023 году спад ВВП может и вовсе не превысить 1%.

- Позитивная экономическая динамика создает хорошие условия для роста реальных доходов населения и доходов бюджета, но за это придется побороться, - заявил Белоусов.

Напомним, ранее Минэкономразвития сообщало о том, что снижение ВВП по итогам этого года составит 4,2%. Самыми пострадавшими от санкций окажутся автопром и другие отрасли машиностроения.

Что касается ситуации с импортом (а это один из главных рычагов в санкциях Запада), то, по словам Белоусова, тут тоже не все так пессимистично. Даже в условиях санкций импорт в Россию сейчас составляет 65-70% от уровня предыдущего года.

- На пике мы имели падение импорта примерно в два раза. Сейчас падение импорта составляет одну треть, то есть эту разницу отыграли, - отметил первый вице-премьер.

- Нужно заниматься наукой и нужно предлагать те решения, которые станут основой собственного производства в нашей стране, которое заменит критический импорт, - отметил Мишустин.

В кабмине также ожидают рост потребительского спроса. По словам Белоусова, пик спада был пройден во II квартале 2022 года, дальше будет постепенно улучшение. Как заявил Белоусов, общее снижение потребительского спроса в РФ по итогам года составит 4-4,2%, а в 2023 году можно ожидать роста потребительской активности на 2,5-3%.