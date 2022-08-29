Сияющие от счастья Ирина Шейк и Брэдли Купер отдыхают вместе на Багамах

Ирина Шейк и Брэдли Купер.

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в 2019 году, но остались друзьями. Супермодель и голливудский актер вместе воспитывают пятилетнюю дочь Лею. В последнее время ходило немало слухов об их воссоединении. И вот теперь, кажется, они подтвердились: Ирина и Брэдли вместе отдыхают на Багамских островах.

В соцсетях Ирина поделилась совместным снимком с Брэдли. Они сфотографировались на знаменитом багамском пляже, на котором живут свинки. На фото Ирина и Брэдли буквально сияют т счастья. 36-летняя супермодель позирует в откровенном бикини, положив голову на плечо Брэдли, одетого в черные купальные плавки. Похоже, они очень хорошо проводят время вместе.

Ирина выложила в соцсетях совместный снимок с Брэдли: они отдыхают вместе на Багамских островах. Фото: соцсети.

Возможно, актер и модель отправились в совместную поездку ради отдыха дочери Леи, и между ними нет никакой романтики. Но поклонники все равно ликуют и поздравляют пару с воссоединением. Масла в огонь подлила сама Ирина, поставившая в качестве подписи под совместным снимком с Брэдли смайлик в виде сердца.

Модель поделилась и другими кадрами своего отдыха. На одном из снимков она лежит на пляже в гигантском сердце, нарисованном на песке. На другом фото она кормит багамских хрюшек.

Судя по всему, актер и модель отлично проводят время вместе. Фото: соцсети.

Слухи о возможном воссоединении пары затмили предыдущую новость о личной жизни Купера. Источники из окружения актера рассказывали, что он встречается с Хумой Абедин, бывшей помощницей Хиллари Клинтон. Пару видели вместе на морском курорте Хэмптон в США. Инсайдеры сообщили, что Хума и Брэдли встречаются уже несколько месяцев.

После расставания с Купером Ирина не была замечена в серьезных отношениях. Хотя ей приписывали роман с экс-супругом Ким Кардашьян Канье Уэстом. В июне прошлого года западные таблоиды разразились сенсационной новостью: рэпер встречается с русской супермоделью. Папарацци сфотографировали пару вместе на Лазурном берегу. Впрочем, спустя пару месяцев появились слухи об их расставании. Окружение музыканта поведало, что Ирина и Канье встречались около пяти месяцев, их чувства якобы сгубили слишком насыщенные рабочие графики.

Ирина делится с поклонниками отпускными снимками. Фото: соцсети.

Сама Ирина слухи об отношениях с Уэстом не подтвердила, но и не опровергла. В интервью журналу HighStyle модель ответила на расспросы максимально уклончиво.

- Завтра пойдет слух, что я встречаюсь со своим швейцаром, и что тогда? – саркастически спросила Ирина. - А потом, послезавтра, будет кто-то другой. Послушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, просто я стараюсь держать это при себе.