На танкере «Океанский проспект» поднимут флаг России

7 сентября в рамках VII Восточного экономического форума состоится проведение важного мероприятия для судостроительной отрасли и российского коммерческого судоходства – торжественной церемонии имянаречения и подъема Государственного флага России на борту головного судна серии крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения типоразмера «Афрамакс», использующих сжиженный природный газ (СПГ) в качестве основного вида топлива.

Строительство судна осуществляется на ССК «Звезда» в рамках реализации пакета соглашений, подписанных ПАО «Совкомфлот» с ПАО «НК „Роснефть“» и ССК «Звезда». Пакет соглашений предусматривает размещение ПАО «Совкомфлот» заказа на ССК «Звезда» на строительство серии из двух крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения типоразмера «Афрамакс»» с последующим отфрахтованием этих судов ПАО «НК „Роснефть“» на основании 20-летних тайм-чартерных договоров.

Новое судно спроектировано с соблюдением самых высоких стандартов экологической безопасности и конвенционных ограничений по выбросам оксидов серы, азота и парниковых газов, действующих в бассейнах Балтийского и Северного морей. Длина танкера составляет 250 м, ширина – 44 м, дедвейт-тоннаж – 114 тыс. тонн, ледовый класс – 1A/1B. Такой ледовый класс позволяет ему круглогодично перевозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями, включая субарктические моря и российские порты Балтийского региона. Главная и вспомогательная энергетические установки танкера могут работать как на традиционных видах судового топлива, так и на сжиженном природном газе. Эксплуатация танкера на СПГ-топливе существенно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу: углекислого газа – на 26%, оксидов азота – на 94%, оксидов серы и мелкодисперсных частиц (сажи) – на 100% по сравнению с аналогичными судами, работающими на тяжелом топливе.

ПАО «Совкомфлот» является пионером мировой танкерной индустрии в деле внедрения экологически более чистого СПГ-топлива для крупнотоннажных танкерных перевозок. Компания первой в мире в 2018 году начала эксплуатацию «зеленой серии» танкеров типоразмера «Афрамакс», использующих СПГ в качестве основного вида топлива.

Новое судно, являющееся лучшим в своем классе по показателям энергетической эффективности и техническим решениям, будет обеспечивать экспортные перевозки грузов из российских портов в интересах ПАО «НК „Роснефть“».

Судно получит имя одной из главных улиц города Владивостока – Океанского проспекта, тем самым будет продолжена сложившаяся практика наречения судов ПАО «Совкомфлот», задействованных в перевозке российских экспортных грузов, в честь значимых улиц городов России: «Невский проспект», «Лиговский проспект», «Литейный проспект», «Московский проспект» «Олимпийский проспект», «Приморский проспект», «Суворовский проспект».