Украина попытается склонить экспертов МАГАТЭ на свою сторону?

Делегация Международного агентства по атомной энергетике прибудет на ЗАЭС через Киев Фото: REUTERS

Международное агентство по атомной энергетике все-таки составило группу экспертов, чтобы посетить Запорожскую атомную станцию. Это 13 экспертов секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью, во главе с самим директором Рафаэлем Мариано Гросси. А вместе с ними еще и целый полк сотрудников ООН по логистике и безопасности. Они уже в пути. На самой станции они пробудут с 1 по 3 сентября.

В Самой организации уже заявили - миссия оценит физический ущерб, нанесенный обстрелами и определит работоспособность основных и резервных систем безопасности станции. Кроме того, господин Гросси заявил, не исключил, что некоторые их экспертов останутся на станции на постоянной основе.

Само собой украинские официальные лица не забыли напутствовать экспертов. Глава МИД Дмитрий Кулеба, например, объяснил какое заключение они должны вынести по итогам поездки: «Если МАГАТЭ не сделает вывод, что Россия нарушает ядерные протоколы, Россия подвергнет мир риску ядерной катастрофы».

Стоит отметить, что едет делегация через Украину, поэтому на ее территории безопасность будет обеспечивать будут украинцы. На самой же станции - российские вооруженные силы и спецслужбы.

А с безопасностью на станции пока, мягко говоря, так себе. Уже после того, как группа погрузила чемоданы в поезд, украинские вооруженные силы нанесли очередной удар по АЭС. Была пробита крыша спецкорпуса №1 - там хранится свежее ядерное топливо и радиоактивные отходы. За день до этого была повреждена система охлаждения реакторов.