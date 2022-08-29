«У каждого - свой ковид»: чего ждать и как лечиться сердечникам, диабетикам, пациентам с депрессией

Реабилитация пациентов после заболевания COVID-19 в санатории. Фото: Семен Антонов/ТАСС
Этой осенью исполнится три года с того момента, когда человечество впервые узнало о новом коронавирусе SARS-CoV-2. Наблюдения и опыт, накопленные за прошедшее время, показывают, что ковид на удивление многолик. У одних он бьет по легким, у других похож на кишечный грипп, у третьих отшибает обоняние и нарушает вкус. Врачи обнаружили как минимум 7 разных форм COVID-19, KP.RU подробно писала об этом.
С другой стороны, стало понятно, как вирус выбирает мишени у конкретного человека. Возбудитель ковида (как и зачинщики многих других инфекций) наносит удары по наиболее слабым местам. Болезнь протекает в соответствии с поговоркой «где тонко, там и рвется», заметили медики. Хорошая новость в том, что для людей с самыми распространенными нарушениями здоровья (сердечники, диабетики и др.) можно дать специальные рекомендации. Об особенностях COVID-19 у разных групп пациентов и самых важных принципах лечения в зависимости от сопутствующих заболеваний рассказали ведущие медицинские эксперты на всероссийской научно-практической конференции.
У большинства людей встречается как минимум одно из триады самых распространенных психических расстройств, говорят врачи. В нее входят депрессия (либо депрессивно-подобные состояния), тревожность и нарушения сна. Поэтому коронавирус, как будто чуя слабину, бьет по психике у многих пациентов, подтвердил на конференции врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Александр Шмуклер.
- Совершенно очевидно, что SARS-CoV-2 поражает нервную систему. В числе возможных осложнений ковида - энцефалит (воспаление вещества головного мозга. - Ред.) и менингит (воспаление оболочек мозга), - рассказал профессор. - В постковидном периоде одно из ведущих мест занимают психические нарушения и расстройства поведения. Чаще всего это депрессивная и тревожная симптоматика.
Врач перечислил, какие проявления психических нарушений чаще всего встречаются при заражении коронавирусом. Широкой аудитории стоит знать их как минимум для того, чтобы понимать: это именно последствия болезни, а не капризы пациента.
- В нашем центре (им. Сербского) тоже была «красная зона», мы лечили пациентов, наблюдали за ними, и провели исследование, результаты которого удивили нас самих, - признался Александр Шмуклер. - Оказалось, что у 45% пациентов (то есть практически у каждого второго! - Ред.) во время болезни обнаруживаются те или иные психические расстройства. У 13% - тяжелые, выраженные нарушения, которые требовали активного вмешательства психиатра.
Чаще всего у больных ковидом развиваются расстройства невротического спектра, рассказал профессор-психиатр. Особенности таких состояний:
- повышенная настороженность к окружающим,
- избыточная тревога за свое будущее и будущее своей семьи,
- отсутствие каких-либо планов на будущее,
- трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения,
- излишняя потребность во внимании медперсонала (медики делали все необходимое, но пациенты утверждали, что им все равно не хватает внимания, заявил врач-психиатр),
- повышенная раздражительность.
Также ковидных больных часто накрывают аффективные расстройства. Это депрессии и тревожность, уточнил эксперт. Отличительные особенности от классических психических нарушений при COVID-19:
- мысли о своей неполноценности, ненужности;
- самообвинение: «виноват, что заболел», поставил под угрозу родственников,
- заметные когнитивные нарушения - в первую очередь, нарушение памяти и концентрации внимания, причем, не всегда осознаваемые пациентами;
- ощущение безысходности, отсутствия перспектив выздоровления: «все пошло прахом», «жизнь никогда не будет прежней».
Оказалось, что у ряда психотропных препаратов есть побочка-сюрприз: они противодействуют размножению коронавируса! Во-первых, такой эффект был доказан в пробирке. Во-вторых, наблюдения на людях показали, что пациенты, которые по медпоказаниям принимают определенные лекарства-антидепрессанты (группа СИОЗС, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), реже попадают в больницу. То есть ковид зачастую протекает у них в более легкой форме.
Кроме противовирусной была обнаружена и противовоспалительная активность некоторых антидепрессантов, рассказал Александр Шмуклер. За счет этого может быть снижена угроза цитокинового шторма, смертельно опасного осложнения ковида.
Кстати, один из таких препаратов, флувоксамин, даже упомянут в российских Методических рекомендациях по лечению ковида, отметили участники конференции. Но есть и обратная сторона медали, предупредил профессор Шмуклер. У другой группы психотропных препаратов, транквилизаторов, которые широко назначают пациентам «для успокоения» в непсихиатрической практике, есть опасные при ковиде побочные эффекты. Это угнетение работы дыхательного центра и влияние на сердечную проводимость. Поэтому в случае заражения коронавирусом обязательно нужно сообщить лечащему врачу, если вы принимаете такие препараты. Возможно, будет принято решение об их временной отмене или замене.
При ковиде развивается воспаление внутренней выстилки кровеносных сосудов. Это мощнейший вклад в прогрессирование атеросклероза, предупреждают врачи. На фоне коронавирусной инфекции происходит дестабилизация холестериновых бляшек, которые, казалось бы, были вполне безобидными. «Такая бляшка надрывается, закрывается тромбом - и мы получаем сердечно-сосудистые осложнения, в том числе фатальные», - описывают кардиологи.
При лечении COVID-19 у пациентов-сердечников ни в коем случае нельзя отменять ранее назначенные кардиологические препараты, такие как статины, сартаны, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, подчеркивают эксперты. Это подтверждено результатами многих исследований.
Кроме того, сейчас врачи пришли к мнению: в ряде случаев нужно рассматривать вопрос о добавлении таких лекарств к основной антиковидной терапии, даже если прежде пациент их не принимал. В частности, это может потребоваться, если у человека есть лишний вес в сочетании с повышенным холестерином.
У непривитых пациентов с диабетом 2-го типа (инсулиннезависимый) летальность при ковиде составила 15%, рассказала об итогах недавно опубликованного исследования директор Института диабета, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Марина Шестакова. Это более чем в 7 раз превышает долю смертельных исходов у людей без диабета. После вакцинации летальность у диабетиков снизилась до 2,4%.
Кроме рекомендации сделать прививку профессор назвала такие важные моменты:
- исследование показало, что метформин и сахароснижающие препараты нового поколения вносят весомый вклад в защиту от летальных исходов;
- больным диабетом, которым прежде не требовались инъекции инсулина, они могут понадобиться при заражении коронавирусом, чтобы избежать смертельно опасных осложнений;
- если у пациента уровень глюкозы в крови выше 10-ти натощак и выше 13-ти после еды, ему обязательно требуется назначение инсулинотерапии. Даже при легкой форме ковида, подчеркнула Марина Шестакова. «Это необходимо для выживания», - пояснила врач.
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