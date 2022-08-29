«У каждого - свой ковид»: чего ждать и как лечиться сердечникам, диабетикам, пациентам с депрессией

Реабилитация пациентов после заболевания COVID-19 в санатории. Фото: Семен Антонов/ТАСС

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ

Этой осенью исполнится три года с того момента, когда человечество впервые узнало о новом коронавирусе SARS-CoV-2. Наблюдения и опыт, накопленные за прошедшее время, показывают, что ковид на удивление многолик. У одних он бьет по легким, у других похож на кишечный грипп, у третьих отшибает обоняние и нарушает вкус. Врачи обнаружили как минимум 7 разных форм COVID-19, KP.RU подробно писала об этом.

С другой стороны, стало понятно, как вирус выбирает мишени у конкретного человека. Возбудитель ковида (как и зачинщики многих других инфекций) наносит удары по наиболее слабым местам. Болезнь протекает в соответствии с поговоркой «где тонко, там и рвется», заметили медики. Хорошая новость в том, что для людей с самыми распространенными нарушениями здоровья (сердечники, диабетики и др.) можно дать специальные рекомендации. Об особенностях COVID-19 у разных групп пациентов и самых важных принципах лечения в зависимости от сопутствующих заболеваний рассказали ведущие медицинские эксперты на всероссийской научно-практической конференции.

УДАР ПО ПСИХИКЕ

У большинства людей встречается как минимум одно из триады самых распространенных психических расстройств, говорят врачи. В нее входят депрессия (либо депрессивно-подобные состояния), тревожность и нарушения сна. Поэтому коронавирус, как будто чуя слабину, бьет по психике у многих пациентов, подтвердил на конференции врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Александр Шмуклер.

- Совершенно очевидно, что SARS-CoV-2 поражает нервную систему. В числе возможных осложнений ковида - энцефалит (воспаление вещества головного мозга. - Ред.) и менингит (воспаление оболочек мозга), - рассказал профессор. - В постковидном периоде одно из ведущих мест занимают психические нарушения и расстройства поведения. Чаще всего это депрессивная и тревожная симптоматика.

Врач перечислил, какие проявления психических нарушений чаще всего встречаются при заражении коронавирусом. Широкой аудитории стоит знать их как минимум для того, чтобы понимать: это именно последствия болезни, а не капризы пациента.

- В нашем центре (им. Сербского) тоже была «красная зона», мы лечили пациентов, наблюдали за ними, и провели исследование, результаты которого удивили нас самих, - признался Александр Шмуклер. - Оказалось, что у 45% пациентов (то есть практически у каждого второго! - Ред.) во время болезни обнаруживаются те или иные психические расстройства. У 13% - тяжелые, выраженные нарушения, которые требовали активного вмешательства психиатра.

КОНКРЕТНО

Чаще всего у больных ковидом развиваются расстройства невротического спектра, рассказал профессор-психиатр. Особенности таких состояний:

- повышенная настороженность к окружающим,

- избыточная тревога за свое будущее и будущее своей семьи,

- отсутствие каких-либо планов на будущее,

- трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения,

- излишняя потребность во внимании медперсонала (медики делали все необходимое, но пациенты утверждали, что им все равно не хватает внимания, заявил врач-психиатр),

- повышенная раздражительность.

Также ковидных больных часто накрывают аффективные расстройства. Это депрессии и тревожность, уточнил эксперт. Отличительные особенности от классических психических нарушений при COVID-19:

- мысли о своей неполноценности, ненужности;

- самообвинение: «виноват, что заболел», поставил под угрозу родственников,

- заметные когнитивные нарушения - в первую очередь, нарушение памяти и концентрации внимания, причем, не всегда осознаваемые пациентами;

- ощущение безысходности, отсутствия перспектив выздоровления: «все пошло прахом», «жизнь никогда не будет прежней».

АНТИДЕПРЕССАНТЫ - ВРАГИ ВИРУСА?

Оказалось, что у ряда психотропных препаратов есть побочка-сюрприз: они противодействуют размножению коронавируса! Во-первых, такой эффект был доказан в пробирке. Во-вторых, наблюдения на людях показали, что пациенты, которые по медпоказаниям принимают определенные лекарства-антидепрессанты (группа СИОЗС, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), реже попадают в больницу. То есть ковид зачастую протекает у них в более легкой форме.

Кроме противовирусной была обнаружена и противовоспалительная активность некоторых антидепрессантов, рассказал Александр Шмуклер. За счет этого может быть снижена угроза цитокинового шторма, смертельно опасного осложнения ковида.

Кстати, один из таких препаратов, флувоксамин, даже упомянут в российских Методических рекомендациях по лечению ковида, отметили участники конференции. Но есть и обратная сторона медали, предупредил профессор Шмуклер. У другой группы психотропных препаратов, транквилизаторов, которые широко назначают пациентам «для успокоения» в непсихиатрической практике, есть опасные при ковиде побочные эффекты. Это угнетение работы дыхательного центра и влияние на сердечную проводимость. Поэтому в случае заражения коронавирусом обязательно нужно сообщить лечащему врачу, если вы принимаете такие препараты. Возможно, будет принято решение об их временной отмене или замене.

СЕРДЕЧНИКАМ: КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВА СНИЖАЮТ УГРОЗУ ОСЛОЖНЕНИЙ

При ковиде развивается воспаление внутренней выстилки кровеносных сосудов. Это мощнейший вклад в прогрессирование атеросклероза, предупреждают врачи. На фоне коронавирусной инфекции происходит дестабилизация холестериновых бляшек, которые, казалось бы, были вполне безобидными. «Такая бляшка надрывается, закрывается тромбом - и мы получаем сердечно-сосудистые осложнения, в том числе фатальные», - описывают кардиологи.

При лечении COVID-19 у пациентов-сердечников ни в коем случае нельзя отменять ранее назначенные кардиологические препараты, такие как статины, сартаны, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, подчеркивают эксперты. Это подтверждено результатами многих исследований.

Кроме того, сейчас врачи пришли к мнению: в ряде случаев нужно рассматривать вопрос о добавлении таких лекарств к основной антиковидной терапии, даже если прежде пациент их не принимал. В частности, это может потребоваться, если у человека есть лишний вес в сочетании с повышенным холестерином.

БОЛЬНЫМ С ДИАБЕТОМ: КОГДА НУЖНО ДОБАВИТЬ ИНСУЛИН

У непривитых пациентов с диабетом 2-го типа (инсулиннезависимый) летальность при ковиде составила 15%, рассказала об итогах недавно опубликованного исследования директор Института диабета, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Марина Шестакова. Это более чем в 7 раз превышает долю смертельных исходов у людей без диабета. После вакцинации летальность у диабетиков снизилась до 2,4%.

Кроме рекомендации сделать прививку профессор назвала такие важные моменты:

- исследование показало, что метформин и сахароснижающие препараты нового поколения вносят весомый вклад в защиту от летальных исходов;

- больным диабетом, которым прежде не требовались инъекции инсулина, они могут понадобиться при заражении коронавирусом, чтобы избежать смертельно опасных осложнений;

- если у пациента уровень глюкозы в крови выше 10-ти натощак и выше 13-ти после еды, ему обязательно требуется назначение инсулинотерапии. Даже при легкой форме ковида, подчеркнула Марина Шестакова. «Это необходимо для выживания», - пояснила врач.

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