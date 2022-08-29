Сын Дмитрия Диброва стал похож на девочку

Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Четвертый брак Дмитрия Диброва с красавицей Полиной Наградовой, которая моложе него на 30 лет, оказался для телеведущего счастливым. Артист начал ухаживать за блондинкой, когда ей было всего 17 лет. В браке родились сыновья Александр, Федор и Илья. Супруги живут в полном согласии. На днях Полина поделилась семейными фотографиями.

Молодая жена Дмитрия Диброва внезапно нарвалась на критику. Полина опубликовала свежее фото старшего сына. Весной 2010 года она родила телеведущему первенца Александра. Мальчик растет очень красивым.

Сын Дмитрия Диброва Александр. Фото: СОЦСЕТИ

При этом некоторые поклонники остались недовольны тем, что 12-летний подросток все больше становится похож на девочку. Критика была связана с новой прической парня. Он отрастил длинные волосы до плеч. "Похож на девочку....Что-то надо делать с волосам", "Это мальчик? Я думала, девочка", "Неужели это сын? Мальчик должен быть похож на мальчика", - переживают сетевые моралисты.

Диброва, стоит отметить, никак не отреагировала на выпады злопыхателей. Полина регулярно рассказывает подписчикам, что ей крупно повезло с мужем. Тот в свои 60 с хвостиком старается соответствовать возрасту полной сил жены. Для этого регулярно прибегает к помощи косметологов. Это приносит видимые результаты.

А в недавнем видео Дмитрий и Полина рассказывали, как им хорошо жить. У них поселилась семейная пара, помогающая по хозяйству.