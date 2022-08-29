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Политика29 августа 2022 16:48

Украина объявила контрнаступление: что на самом деле происходит на фронте

Объявленное контрнаступление Украины пока больше похоже на пиар, заявил военный обозреватель Виктор Баранец
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Минометчики ВСУ ведут обстрел позиций противника.

Минометчики ВСУ ведут обстрел позиций противника.

Фото: REUTERS

Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк сделала вот такое заявление: «Сегодня мы начали наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области».

Корреспондент агентства Reuters (давно подрабатывающего провокатором лживых новостей) приукрасил это сообщение масштабностью действа: «Вооруженные силы Украины начали наступление на южном фронте». А это вам не «разные направления» - это уже стратегический размах! Не стали мелочиться. Ну а чтобы подогреть температуру своей «сенсационной» новости, та же Гуменюк добавила: «Военное ведомство Украины призывает граждан эвакуироваться из районов боевых действий». И куда же? Да на Украину. Но только не в Россию. Администрация Николаевской области, например, уже сто раз предлагала жителям своего региона убегать от войны, стращала сограждан приходом «оккупантов», но желающих набралось лишь несколько десятков. А большинство из тех, кто остался, прямо говорили, что ждут «российских освободителей» и потому никуда убегать не намерены. Да еще и подсказывали нашим разведчикам, по каким военным украинским позициям в городе бить.

В Минобороны Украины отчитались о начале "наступления на южном фронте".

В Минобороны Украины отчитались о начале "наступления на южном фронте".

Фото: REUTERS

Ну а где же «наступательные действия ВСУ по разным направлениям»? Такие действия уже не раз были. Скажем, в районе Херсона украинские военные несколько раз бросались в атаку, но были здорово биты, попадая в огневые мешки. Вот и недавно они в районе реки Ингулец организовали танковую атаку, но и тут им здорово досталось, - 4 танка, 2 БТР были сожжены. Очень похоже, что и на сей раз объявленное в таким громким понтом «всеобщее наступление» оказалось пустой бравадой. Ну постреляли украинцы из пушек интенсивнее обычного, ну поревели танками, ну запустили стаю беспилотников – и что? А ничего. И наши командиры, и главы местных администраций, и простые жители никакого грандиозного «наступа" не видят. Да, суета тут и там вдоль линии фронта с украинской стороны наблюдается. Но дальше дело не идет. К тому же российское командование на наиболее опасные участки подбросило резервы. Врасплох – не застать. Известный российский военный эксперт Юрий Кнутов говорит:

- Вероятность того, что распиаренное украинское контрнаступление будет сорвано, слишком велика. Наша артиллерия в состоянии нанести достаточно мощные удары по плацдарму ВСУ через Ингулец. Даже если они попытаются захватить другие плацдармы, мы тоже сможем по ним мощно ударить, разгромив авангард украинских войск.

Ну и что в итоге? А просто хайп. Как и с заранее распиаренным Киевом контранаступлением на Херсон, которого до сих пор не случилось.

Из официальных данных Минобороны России:

В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито 2 штурмовика Су-25.

Потери противника в живой силе - более 560 военнослужащих

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости