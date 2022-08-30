Анекдоты: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке

- Мам! Пап! Знакомьтесь, это Света.
- Сынок, ты же собачку хотел...
* * *
Вот говорят: «Что ты ищешь, тоже ищет тебя».
Честно говоря, меня вгоняет в грусть мысль, что где-то по улице ходит чемодан, набитый деньгами.
* * *
Мои ровесники в детстве мечтали стать космонавтами, а я - об огромном конструкторе лего. Вчера я его купил, а они так и остались неудачниками.
* * *
- Суеверные есть?
- Да...
- Поднять руки! Молодцы! А остальные получают 13-ю зарплату!
* * *
В ресторане пьяный посетитель подходит к музыкантам и начинает им на жизнь жаловаться: работа достала, жена - стерва, дети - оболтусы…
Музыкант:
- Да, этот блюз знаем, сейчас сыграем.
* * *
«Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, крикливой, алчной дурой для укрепления своих убеждений».
* * *
Из объяснительной:
«Сосед вел себя неадекватно и явно принимал необдуманные и опасные решения. В результате я был вынужден ударить его черенком от лопаты прямо по центру принятия решений».
* * *
Мы перестали делать добрые дела для своих женщин…
Вот что тебе стоит, пока она спит, растянуть ее одежду, чтобы утром она подумала, что похудела, и весь день была в хорошем настроении?