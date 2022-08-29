Более 200 тысяч детей в регионах России и на Донбассе помогла подготовить к 1 сентября «Единая Россия»

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В рамках акции «Собери ребёнка в школу» канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, школьную и спортивную форму, обувь, ученические рюкзаки, планшеты получили около 200 тысяч детей по всей России, в ЛДНР и на освобождённых территориях.

«В этом году наша акция особенно актуальна. И мы решили расширить её на Донбасс и освобождённые территории, чтобы как можно больше родителей и детей получили необходимую поддержку, – сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова. - Регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учебы стали Татарстан, Карелия, Костромская и Кемеровская области, республика Адыгея».

В рамках партийной акции «Помощь школам» поддержку оказали 6,5 тысячам образовательных учреждений. «Единая Россия» помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий.

«Приобрели и установили средства антитеррористической и противопожарной защиты, закупили учебники и художественную литературу, оборудование и инвентарь для актовых и спортивных залов, инвентарь и декорации для школьных детских театров», – отметила Алёна Аршинова.

Проверку качества капремонта школ проводили в рамках ежегодной Всероссийской акции «Родительская приёмка». Депутаты «Единой России» всех уровней, секретари реготделений вместе с сотрудниками органов местного самоуправления в сфере образования, а также с представителями родительских комитетов и надзорных органов оценивали готовность школ к новому учебному году.

«Особое внимание уделяли качеству проведённых ремонтных работ, соблюдению санитарно-гигиенических норм, пожарной и антитеррористической безопасности, наличию необходимых материалов и оборудования для проведения занятий. В приёмке приняли участие почти 12 тысяч родителей. Они смогли лично проверить исправность и сроки годности огнетушителей, наличие автоматической системы противопожарной защиты и оповещения, схем эвакуации, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов», – резюмировала политик.