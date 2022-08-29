Григорий Лепс и певец SHAMAN приготовили сюрприз для фанатов

Григорий Лепс с Ярославом Дроновым (SHAMAN).

Опытный продюсер и певец Григорий Лепс не пересекался с Ярославом Дроновым (SHAMAN) в шоу «Голос». Он взял в подопечные другого финалиста проекта — Александра Панайотова. Однако творческие прорывы восходящей звезды русского шоу-бизнеса не оставили в стороне Григория Викторовича.

Феерические успехи клипов Шамана в YouTube, резонансные выступления в Крыму и эфиры федеральных каналов (при том, что направленность творчества вокалиста категорически патриотическая, что в современном мире не слишком популярно) —все это Лепс заметил и решил отблагодарить парня.

Продюсер пожелал лично встретиться с исполнителем хитов «Встанем» и «Я русский» и в честь знакомства преподнес ему ценный подарок: крест из личной коллекции. Известно, что продюсер собирает иконы, кресты и другие предметы духовной культуры. SHAMAN был впечатлен таким радушием и сообщил, что был бы счастлив поработать вместе с Григорием Викторовичем.

- В день нашего знакомства, в знак дружбы и будущего творческого союза Григорий Лепс подарил мне крест, - пояснил SHAMAN. - Ждите песню!

Что за совместный трек готовит дуэт — будет это новая песня, кавер или уже известный широкой публике хит одного из артистов, пока не сообщается. У себя в соцсетях Лепс и Shaman одновременно опубликовали фотографию после встречи. На фоне портрета президента России молодой певец примерил на себя подарок, в то время как продюсер счастливо показал большой палец творчеству коллеги.