«Мне вообще ни за что не стыдно!» Павел Прилучный — про деньги в семье, неудачные роли и покладистость новой жены

Актер Павел Прилучный. Фото: YouTube

Совсем скоро на Первом канале выйдет четвертый сезон сериала «Мажор» — одной из самых успешных работ одиозного Павла Прилучного. В связи с чем актер решил встретиться с ютуб-блогом «Стрелец, молодец» и объяснить, в чем феномен удачи детектива, чем он платит за популярность, сколько зарабатывает и почему не обращается к психологу во время второго брака.

ПРО ПОПУЛЯРНОСТЬ

«Ничего хорошего в славе я не нашел. Никуда не выйдешь, ничего [предосудительного] не сделаешь, много ограничений и ответственности. Есть свои плюсы, да. Но в основном — это бремя, которое тянешь. Каждый шаг рассматривается под микроскопом и не всегда правильно»

ПРО ФЕНОМЕН «МАЖОРА»

«В чем секрет успеха? Думаю, хороший и честный актерский состав. Операторы. Людям интересно сделать хорошее и не обосраться. Вопрос команды тоже очень многое решает. 90% результата зависит от монтажа. Можно даже угробить проект. Но я чувствую, когда все идет в другую сторону. Уже на уровне сценария».

ПРО ЗАРАБОТКИ

«В чем смысл зарабатывания денег? Для меня это нужно, чтобы получать удовольствие [от жизни]. Новые впечатления. Не более чем. [При финансовых возможностях] могу открыть для себя новый кругозор — кататься на катере, открывать новые вещи, расти внутренне. Внутри семьи сравнивать, кто зарабатывает больше, а кто нет — неправильно»

ПРО ПОСТЫДНЫЕ РОЛИ

«Мне не стыдно ни за один проект. И вообще ни за что, что было. Ни за роли, ни за жизненные ситуации. Ни за одну. Это же твоя жизнь. В смысле стыдно? Разве жить с этим стыдно? Нет, значит все правильно сделал».

ПРО НОВУЮ ЖЕНУ

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Теперь мне не нужна терапия [во время отношений со второй женой — Зепюр Брутян]. Мы сходимся характерами и менять в манере поведения ничего не надо. Очень хорошо понимаем. У нас с Зипи одинаковая ментальность, воспитание и жизненные ценности. Мы познакомились, когда я был женат. Она была совсем мелкая еще (во время съемок сериала «В клетке»). Всегда смотрел на нее и мне нравилось, как она ведет и ставит себя. Никогда не даст к себе подойти. Очень правильно несет себя. Мне это всегда нравилось. При этом очень скромная...могу разговаривать часами».

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