Военная спецоперация на Украине 30 августа 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года.

Группа экспертов МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС в Киев. Дальнейший путь миссии на ЗАЭС пройдет по контролируемым Украиной территориям. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Вашингтон назвал наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий на Запорожской АЭС контролируемое отключение ядерных реакторов, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Также он добавил, что США поддерживают предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Украинские военные потеряли более 560 человек при попытке наступления в Николаевской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве также уточнили, что попытка ВСУ предпринять наступление на трех направлениях не увенчалась успехом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке для участия в спецоперации в Донбассе новой группы добровольцев. Он добавил, что все добровольцы прошли курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

00:07 ВСУ нанесли по Новой Каховке более десяти ракетных ударов, пострадали дома и школы

29 августа:

21:11 Миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемую Украиной территорию, сообщил источник в ООН

21:09 ВСУ при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли 560 человек

20:16 Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, понесли большие потери — Минобороны РФ

20:14 Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, понесли большие потери — Минобороны РФ