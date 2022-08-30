Мирослава Карпович рассказала о боли и горечи после новости о свадьбе Прилучного

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный нашел утешение с коллегой по театру Мирославой Карпович. Фото: соцсети.

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный нашел утешение с коллегой по театру Мирославой Карпович. Поклонники «Мажора» были уверены, что актер сделает Мирославе предложение. Но Павел отправился под венец совсем с другой женщиной. 25 августа Прилучный сыграл пышную свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. Пользователи Сети обсуждают, каким ударом это стало для Мирославы, и не понимают, как она смогла это пережить.

Поклонники в соцсетях забросали Мирославу вопросами. Пару дней она не выходила на связь, но сегодня все-таки рассказала о том, что творится у нее на душе.

«Будьте мягкими. Не позволяйте миру сделать вас жесткими. Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть. Не позволяйте горечи украсть вашу сладость. Гордитесь тем, что даже несмотря на то, что остальной мир может не согласиться, вы все равно верите в это красивое место», - написала Карпович.

Поклонники восприняли этот пост как послание бывшему возлюбленному, который ее бросил. В комментариях подписчики восхищаются мудростью Мирославы и ее способностью сохранять душевное равновесие.

Павел и Мирослава тщательно скрывали свой роман. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме свадьбы с Зепюр Прилучный нанес бывшей возлюбленной еще один удар: он публично открестился от романа с Карпович. Актер признался, что звезда «Папиных дочек» помогла ему справиться с депрессией после развода. При этом Павел подчеркнул, что никогда не испытывал к Мирославе серьезных чувств.

- Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира - замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали, - рассказал Прилучный в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Павел признался, что после развода с Агатой чувствовал себя просто ужасно. И именно Мирослава помогла ему преодолеть это состояние.

- Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время. И если бы не Мирослава Карпович - я бы не вытянул, - заявил артист.

Прилучный развелся со своей женой Агатой Муцениеце в июне 2020 года. Практически сразу Павла заподозрили в отношениях с Карпович. Поклонники решили, что именно Мирослава увела Прилучного у жены и стала причиной распада семьи. Ни Павел, ни Мирослава эти слухи не комментировали. При этом артисты почти все время проводили вместе, чем давали еще больше поводов для пересудов. Сначала пара отправилась на отдых в Крым вместе с детьми Павла Тимофеем и Мией. Затем Прилучный устроил романтичный сюрприз в честь дня рождения Карпович. Павел отправился вместе с ней в полет на вертолете, при этом на земле под ними было выложено гигантское сердце из роз. Ну чем не признание в любви? Тем не менее, сегодня Прилучный говорит, что никогда не относился к Мирославе, как к любимой женщине.