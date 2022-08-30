В Багдаде неспокойно: Протестующие пошли на штурм президентского дворца

Tолпы людей прорвались в «Зеленую зону» Багдада, где находится президентский дворец и иностранные дипмиссии Фото: REUTERS

Один из самых влиятельных шиитских имамов Муктада ас-Садр заявил о своем уходе из политики. Весть, разнесшаяся среди миллионов последователей имама, привела к массовым беспорядкам – толпы людей прорвались в «Зеленую зону» Багдада, где находится президентский дворец и иностранные дипмиссии, и пошли на штурм правительственного здания.

В ответ полиция применила слезоточивый газ, а затем и огнестрельное оружие. По сообщения местных СМИ, как минимум 15 человек убиты и около двух сотен ранены. Власти приняли решение о введении в город регулярных войск, пишет Aljazeera.

Сторонники ас-Садра требуют отставки правительства. Ранее имам обратился к политикам страны с призывом к тем, кто пришел к руководству Ирака после 2013 года, покинуть свои посты. При этом ас-Садр не делал исключения и для собственного блока.

В ООН сказали, что происходящее в Ираке является крайне тревожным признаком и призвали стороны конфликта воздержаться от непоправимых шагов.

– На карту поставлено само выживание государства, – заявили в миссии ООН по содействию Ираку (UNAMI).

Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми созвал срочное совещание с участием представителей военного командования и отдал распоряжение провести расследование по факту убийств протестующих, поскольку силовикам стрелять на поражение было якобы запрещено.