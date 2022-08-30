Известная шведская писательница Катрин Марсал заявила, что прогресс тормозят мужчины

Свои мысли труженица пера изложила в книге «Мать изобретения. Как в мире мужчин игнорируют полезные идеи»

Шведская писательница Катрин Марсал утверждает, что многие изобретения не получили в свое время поддержки из-за того, что были признаны «женскими штучками». И виной всему – мужчины, которые игнорируют полезное в угоду собственному эго.

Свои мысли по этому поводу труженица пера изложила в книге «Мать изобретения. Как в мире мужчин игнорируют полезные идеи».

Едва ли не главными доказательствами своей правоты Марсал считает тот факт, что колесо, появившееся тысячи лет назад, прикрутить на корзину для покупок догадались лишь в 1937 году, а на чемодан и того позже – в 1972 году. Кроме того, сетует писательница, электродвигатель, которому прочили огромное будущее, стал использоваться в качестве движителя для электромобилей совсем недавно по той причине, что практически бесшумная «моторизованная коляска» была признана женской прихотью. Настоящим же мужчинам требовался рычащий, плюющийся дымом и представляющий опасность для жизни автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Далее Марсал плавно переходит к полетам в космос и доказывает, что знаменитой высадки на Луну не было бы «без квалифицированной помощи искусных швей», создававших скафандры астронавтов.

– Годы пандемии наглядно показали, что нам срочно нужны новые, полезные идеи. И если их авторы женщины, им нужна активная поддержка. Об этом часто говорят, но пока ничего не происходит, – жалуется шведская писательница.