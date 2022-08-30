Миллиардный выигрыш в лотерею остается в США невостребованным

Шансы на выигрыш джекпота в Mega Millions составляют 1 к 302575350
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Месяц назад Соединенные Штаты переживали своеобразную денежную лихорадку – в один из дней сумма джекпота одной из лотерей составила рекордные $1,3 миллиарда. Она росла несколько недель – шары лотереи Mega Millions раз за разом составляли комбинацию чисел, при которой главный выигрыш никто не мог сорвать.
И только когда главный приз перевалил за миллиард, результаты очередного розыгрыша выявили победителя: выигрышный билет был приобретен на заправочной станции неподалеку от Чикаго.
И вот прошло уже больше месяца, но пока никто так и не заявил свои права на миллиард долларов. Головной офис Mega Millions уже неоднократно обращался к американцам с просьбой проверить свои лотерейные билеты, пишет издание People.
По местным законам, претендовать на выигрыш победитель может в течение одного года со дня розыгрыша; он также обязан предъявить оригинал билета.
Также у счастливчика есть еще месяц на выбор – получить ли кучу денег сразу, или выбрать вариант ежегодных платежей. Ему также удастся сохранить анонимность, поскольку в случае выигрыша более чем $125000 законы позволяют ему делать это.
Шансы на выигрыш джекпота в Mega Millions составляют 1 к 302575350.