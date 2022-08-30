Население Германии начало стремительно стареть

Снижение доли трудоспособного населения связно, в первую очередь, с тем, что до 2035 года выйдут на пенсию люди, родившиеся в период высокой рождаемости Фото: EAST NEWS

Согласно подсчетам Института немецкой экономики, на данный момент Германия достигла пика трудоспособного населения, которое отныне будет только снижаться.

Сейчас численность трудоспособного населения в ФРГ составляет 53,1 миллиона человек, и к 2035 году этот показатель упадет до 50,1 миллиона. Всего же в стране проживает примерно 83,8 миллиона граждан. Трудоспособными считаются люди в возрасте от 15 до 64 лет.

По мнению аналитиков, снижение доли трудоспособного населения связно, в первую очередь, с тем, что до 2035 года выйдут на пенсию люди, родившиеся в период высокой рождаемости, то есть, до 1971 года. После этого в демографии Германии начался спад.

При этом, эксперты учитывают и предполагаемые ежегодные пополнения человеческих ресурсов за счет иммиграции. По их мнению, до конца этого года приток иммигрантов составит порядка 420 тысяч человек, в дальнейшем, вплоть до 2035 года, не более 320 тысяч человек в год.

– Мы движемся к критической ситуации, – заявил журналистам представитель Института Хольгер Шэфер.

По его словам, ежегодный прирост трудящихся в ФРГ должен быть не менее 400 тысяч человек. Если же учесть тот факт, что в последнее время из Германии ежегодно выезжает в среднем около 1 миллиона граждан, приток трудоспособных иммигрантов должен быть на уровне почти 1,5 миллиона человек, чтобы восполнить потери.

– Мы должны отказаться от идеи привлекать в Германию только полностью подготовленных специалистов. Квалифицированные они или нет - мы должны быть рады, если вообще приезжает достаточно людей, – подытожил эксперт.