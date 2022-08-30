В США перечислили признаки скорого краха Америки как «сверхдержавы»

По мнению публициста, одним из тревожных сигналов является неограниченная и практически бесконтрольная иммиграция из других стран Фото: REUTERS

Уже давно и всем понятно, что США переживают не лучшие времена – не успела страна оправиться от коронавируса и массовых беспорядков, им на смену пришли рост цен на топливо, экономический кризис и прочие и прочее, а в мире все чаще стали называть США колоссом на глиняных ногах.

Причем говорят об этом не только за рубежом, но и в самой стране.

Так, издание The Washington Times опубликовало статью Дона Федера, в которой он подробно разбирает признаки скорого конца сверхдержавы.

По мнению публициста, одним из тревожных сигналов является неограниченная и практически бесконтрольная иммиграция из других стран – несомненное «достижение» администрации нынешнего президента США Джо Байдена.

Вторым признаком разложения американского общества Федер называет безнаказанность мародеров и участников погромов – полиции даже нет смысла хватать виновных, потому что в дальнейшем суды их все равно оправдают.

Третье свидетельство скорого краха – публичное высмеивание традиционных ценностей американского общества.

Четвертый признак – демографические проблемы, старение и буквальное вымирание нации, особенно если идет речь о белых представителях американцев.

Ну и на закуску – широчайшее распространение наркотиков. Правда, здесь Федеру удалось найти источник зла: автор статьи считает, что вина за огромное количество наркоманов в США лежит на Китае.