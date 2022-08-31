Показатель валового внутреннего продукта (ВВП) традиционно определяет, кто чего стоит в мировой рыночной экономике. Фото: Shutterstock

Показатель валового внутреннего продукта (ВВП) традиционно определяет, кто чего стоит в мировой рыночной экономике. Кто богаче, а кто беднее. Традиционно и с большим отрывом в списке самых больших экономик мира лидируют США, причем уже давно. Их постепенно догоняет Китай. Далее идут Япония, крупнейшие европейские страны и Индия.

Россия в этом перечне занимает довольно скромное место, находясь примерно на одном уровне с Бразилией, Южной Кореей, Ираном и Австралией. Однако в современном мире, где все взаимосвязано, любые показатели относительны. Стоило Западу лишь попытаться заблокировать поставки российских углеводородов - и эти страны сразу же обеднели за счет резко взлетевших цен на нефть, уголь и газ. А одни лишь призывы к блокаде наших зерна и удобрений - и над планетой замаячил призрак голода…